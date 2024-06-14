Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adidas Buka Kemungkinan Jadi Sponsor Apparel Resmi Timnas Indonesia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |19:05 WIB
Adidas Buka Kemungkinan Jadi Sponsor Apparel Resmi Timnas Indonesia!
Adidas membuka kemungkinan menjadi apparel resmi Timnas Indonesia (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Brand olahraga asal Jerman, Adidas, tak menutup kemungkinan untuk menggeser Erspo menjadi apparel resmi Timnas Indonesia. Sebab, prestasi Skuad Garuda sangat apik akhir-akhir ini.

Hal itu diungkapkan oleh Senior Activation Manager Adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri, dalam konferensi pers Adidas dalam menyambut Piala Eropa 2024, Jumat (14/6/2024) di Jakarta. Menurutnya, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi apparel utama Timnas Indonesia berikutnya.

Bola resmi UEFA Euro 2024, Fussballliebe, dilengkapi chip khusus (Foto: Adidas)

Baca Juga:
baca_juga

“Saya tidak menutup itu (menjadi apparel Timnas Indonesia). Tentu ada kesempatan karena saya melihat dari prestasi-prestasi Timnas Indonesia belakangan ini sangat, sangat bagus,” kata Cinitia.

“Jadi, tetap lakukan yang terbaik, tentunya itu tidak akan menutup kemungkinan untuk Adidas melakukan ke arah itu,” tambahnya.

Timnas Indonesia sendiri saat ini didukung oleh Erspo sebagai apparel utama. Brand lokal tersebut baru meneken kontrak pada 2024 setelah menang tender dan akan bekerjasama dengan PSSI hingga 2026.

Namun sayang, kritik keras didapat oleh Erspo dari publik tak lama setelah peluncuran jersey Timnas Indonesia pertama pada awal 2024. Salah satunya adalah soal desain jersey yang dirasa publik kurang apik dibanding edisi sebelumnya yang digawangi oleh Mills.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659815/potensi-industri-olahraga-indonesia-tembus-ratusan-triliun-rupiah-bisa-jadi-penggerak-ekonomi-baru-indonesia-lny.webp
Potensi Industri Olahraga Indonesia Tembus Ratusan Triliun Rupiah, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/manex_rezola.jpg
Real Madrid Rekrut Pemain Serba Bisa Berusia 19 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement