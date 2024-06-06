Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Penalti!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |18:31 WIB
Timnas Irak menang 2-0 atas Timnas Indonesia di Stadion GBK (Foto: Okezone/Heru Haryono)
JAKARTA – Berikut lima penyebab Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hasil negatif itu harus ditelan oleh skuad Garuda meski bermain di kandang sendiri.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak sudah berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) sore WIB. Singa Mesopotamia menang 2-0 berkat gol penalti Aymen Hussein (54’) dan Ali Jassim (86’).

Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Lalu, apa saja penyebab Timnas Indonesia menelan kekalahan? Simak ulasan berikut ini.

5. Lini Belakang Mudah Ditembus

Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Lini belakang Timnas Indonesia cukup mudah ditembus Irak sepanjang 90 menit. Buktinya, tim tamu melepaskan 11 percobaan ke arah pertahanan tuan rumah.

Beruntung, dari 11 itu hanya dua yang mengarah ke gawang. Jeleknya, kedua peluang itu langsung berubah menjadi gol.

4. Buang Peluang

Rafael Struick melewati lawan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Indonesia tercatat mendapat dua peluang emas untuk mencetak gol, satu lewat Rafael Struick dan satu lagi dari kaki Sandy Walsh. Sayangnya, kedua peluang itu terbuang percuma.

Aksi Walsh memang tepat sasaran. Namun, Struick membuang peluang emas saat berhadapan dengan kiper. Belum lagi, posisi Shayne Pattynama lebih terbuka untuk mencetak gol.

Halaman:
1 2 3
      
