Ternyata Harga Pasaran Calvin Verdonk Kalahkan 3 Gabungan Bek Kiri Timnas Indonesia

HARGA pasaran Calvin Verdonk ternyata kalahkan gabungan harga pasaran tiga bek kiri Timnas Indonesia lainnya, yakni Pratama Arhan, Shayne Pattynama, dan Nathan Tjoe A On.

Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk mendapat persetujuan dari Komisi X DPR RI untuk dapat menjadi seorang WNI. Lalu selang dua hari, ia langsung mengambil sumpah kewarganegaraan untuk merampungkan proses naturalisasinya.

Calvin Verdonk merupakan pemain kelahiran Dordrecht, Belanda, 6 April 19997. Darah keturunan Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang ayah, Ronald Alting Siberg yang merupakan pria asal Meulaboh, Aceh yang lahir pada 6 Februari 1958.

Verdonk saat ini merupakan bagian dari skuad tim kasta teratas Liga Belanda, NEC Nijmegen. Di klub tersebut adalah pemain andalan yang mengisi pos bek kiri. Di musim 2023-2024 kemarin, ia bahkan bermain dalam 33 laga dengan mencetak 2 gol dan 2 assist.

Kehadiran Calvin Verdonk ke skuad Timnas Indonesia membuat stok bek kiri skuad garuda menjadi menumpuk. Selain dirinya, lebih dulu ada nama pemain lain seperti Pratama Arhan, Shayne Pattynama, dan juga Nathan Tjoe-A-On. Ini tentu akan membuat persaingan di posisi tersebut semakin sengit.

Meski begitu, Calvin Verdonk tampaknya menjadi pemain yang lebih diunggulkan akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Sebab, sang pemain telah memiliki pengalaman yang lebih banyak dan skill yang lebih mumpuni.

Menilik dari harga pasarannya saja, Calvin Verdonk memiliki harga pasar yang jauh lebih tinggi dibanding tiga bek kiri Timnas Indonesia lainnya, yakni sebesar Rp43,45 miliar.