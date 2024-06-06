Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sore Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |12:36 WIB
Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sore Ini
Marselino Ferdinan saat membobol gawang Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
PENAMPAKAN ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sore ini, Kamis (6/6/2024) pukul 16.00 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika menang atas Irak sore ini, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koleksi 10 angka dari lima pertandingan, takkan menggeser skuad Garuda dari posisi dua besar Grup F, yang merupakan batas akhir lolos ke babak selanjutnya.

SUGBK siap gelar laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(SUGBK siap gelar laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Andai menang atas Irak, Timnas Indonesia tak sekadar lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Sekadar diketahui, AFC menjadikan babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai ajang Kualifikasi Piala Asia 2027.

Setidaknya ada tiga alasan kenapa skuad Garuda dapat membungkam Irak. Faktor Pertama adalah main di kandang sendiri. Di era Shin Tae-yong, Timnas Indonesia tak pernah kalah di kandang sendiri, kecuali saat tumbang 0-2 dari tim peringkat 1 dunia, Argentina.

Alasan selanjutnya adalah kehadiran Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes. Ketika Timnas Indonesia kalah 1-5 dan 1-3 dari Irak di dua pertemuan terakhir, nama-nama di atas belum bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Faktor terakhir adalah Potensi pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, melakukan rotasi pemain. Pelatih asal Spanyol itu membuka peluang melakukan rotasi pemain, mengingat timnya sudah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

