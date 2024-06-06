Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sore Ini

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |12:07 WIB
Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sore Ini
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sore ini, live di RCTI. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sore ini sudah dirilis. Pertandingan mahapenting ini akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di RCTI pada Kamis, (6/6/2024) pukul 16.00 WIB.

Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Irak demi memastikan tempat di babak ketuga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Timnas Indonesia menang atas Irak cukup besar. Selain karena bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan Irak yang bakal melakukan rotasi pemain.

Jesus Casas (kiri) prediksi Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, mengatakan bakal melakukan rotasi pemain. Hal itu dilakukan karena Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Irak mengamankan satu tempat di putaran ketiga karena memimpin klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 12 poin, unggul lima angka dari Timnas Indonesia di posisi dua. Koleksi 12 angka membuat mereka tak mungkin tergeser dari posisi dua besar yang menggaransi lolos ke babak selanjutnya.

"Iya, tentu saja kemungkinan itu ada (rotasi pemain). Kita sudah lolos ke putaran ketiga dan kita bisa melakukan perubahan, mungkin saja perubahan dari pemain yang bermain," kata Jesus Casas dalam konferensi pers jelang laga kontra Indonesia.

Halaman:
1 2
      
