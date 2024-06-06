Timnas Indonesia vs Irak: Hussein Ali Ngaku Kerap Lempar Psywar kepada Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Irak, Hussein Ali sangat mengenal dua bintang Timnas Indonesia, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On lantaran musim 2023-2024 berada satu tim di SC Heerenven. Menariknya, mereka justru saling melempar psywar salaam di SC Heerenven karena Timnas Indonesia dan Irak sering berjumpa akhir-akhir ini.

Seperti yang diketahui, Timnas Irak akan berjumpa dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (6/6/2024) pukul 16.00 WIB.

Kemenangan dalam laga nanti, akan membuat Timnas Indonesia mendapatkan satu tempat di putaran ketiga. Selain itu, Timnas Indonesia ingin membalaskan kekalahan 1-5 dari Irak pertemuan pertama yang digelar di Basra International Stadium pada November 2023 lalu.

Sementara dalam laga nanti, bakal mempertemukan Hussein Ali dengan Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On. Dua pemain keturunan Indonesia-Belanda itu sempat menjadi rekan satu tim Hussein Ali di SC Heerenveen musim lalu.

Hussein Ali pung mengaku sangat antusias dengan laga Irak melawan Timnas Indonesia di SUGBK. Bahkan, ia mengaku saling melempar psywar dengan kedua mantan rekannya tersebut.

"Saya antusias dengan pertandingan ini. Kami psywar dengan bilang tim kami yang akan menang, dia juga bilang kalau dia yang akan menang," kata Hussein Ali dalam konferensi pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Kamis (6/6/2024).