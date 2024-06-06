Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Irak: Hussein Ali Ngaku Kerap Lempar Psywar kepada Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:53 WIB
Timnas Indonesia vs Irak: Hussein Ali <i>Ngaku</i> Kerap Lempar Psywar kepada Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On
Pemain Timnas Irak, Hussein Ali bermain di SC Heerenven dan mengenal Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On. (Foto: Instagram/husseinali.15)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Irak, Hussein Ali sangat mengenal dua bintang Timnas Indonesia, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On lantaran musim 2023-2024 berada satu tim di SC Heerenven. Menariknya, mereka justru saling melempar psywar salaam di SC Heerenven karena Timnas Indonesia dan Irak sering berjumpa akhir-akhir ini.

Seperti yang diketahui, Timnas Irak akan berjumpa dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (6/6/2024) pukul 16.00 WIB.

Kemenangan dalam laga nanti, akan membuat Timnas Indonesia mendapatkan satu tempat di putaran ketiga. Selain itu, Timnas Indonesia ingin membalaskan kekalahan 1-5 dari Irak pertemuan pertama yang digelar di Basra International Stadium pada November 2023 lalu.

Sementara dalam laga nanti, bakal mempertemukan Hussein Ali dengan Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On. Dua pemain keturunan Indonesia-Belanda itu sempat menjadi rekan satu tim Hussein Ali di SC Heerenveen musim lalu.

Hussein Ali

Hussein Ali pung mengaku sangat antusias dengan laga Irak melawan Timnas Indonesia di SUGBK. Bahkan, ia mengaku saling melempar psywar dengan kedua mantan rekannya tersebut.

"Saya antusias dengan pertandingan ini. Kami psywar dengan bilang tim kami yang akan menang, dia juga bilang kalau dia yang akan menang," kata Hussein Ali dalam konferensi pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Kamis (6/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656191/sea-games-2025-atletik-dan-menembak-tambah-emas-indonesia-tembus-52-keping-aie.webp
SEA Games 2025: Atletik dan Menembak Tambah Emas, Indonesia Tembus 52 Keping
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/as_roma_menang_tipis_1_0_atas_como_pada_giornata_k.jpg
Hasil AS Roma vs Como: Menang Tipis, Sang Serigala Jaga Peluang Scudetto
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement