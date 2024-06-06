3 Negara Unggulan yang Diprediksi Gagal Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!

Timnas Vietnam, 1 dari 3 negara unggulan yang diprediksi gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 negara unggulan yang diprediksi gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sebelum drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dilakukan, AFC membagi 46 peserta ke dalam empat pot berdasarkan ranking FIFA edisi Juli 2023.

Seperti biasa, pot 1 dan 2 (total 18 negara) diisi tim-tim top Asia. sebanyak 18 negara ini pun diprediksi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, setelah babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, setidaknya ada tiga negara penghuni pot 2 yang peluang lolosnya ke babak ketiga tidak begitu besar. Siapa saja?

Berikut 3 negara unggulan yang diprediksi gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Timnas India





India (pot 2) ditempatkan di Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Qatar (pot 1) Kuwait (pot 3) dan Afghanistan (pot 4). Diprediksi bakal dengan mudah mendampingi Qatar lolos ke babak selanjutnya, India justru keteteran.

Saat dihadapkan dengan Afghanistan saja, India hanya meraup satu imbang dan satu kalah. India memang masih menempati peringkat dua Grup A dengan koleksi empat angka, namun perolehan angka itu sama persis dengan Afghanistan di tempat ketiga.

India pun hanya unggul satu angka dari Kuwait di posisi juru kunci. Di dua laga pamungkas, India akan menjamu Kuwait dan tandang ke markas Qatar.

Jika terpeleset saat menjamu Kuwait malam ini, India hampir pasti gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab di matchday pamungkas, mereka bakal tandang ke markas Qatar, juara Piala Asia dua edisi terakhir.