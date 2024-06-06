Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Unggulan yang Diprediksi Gagal Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:42 WIB
3 Negara Unggulan yang Diprediksi Gagal Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!
Timnas Vietnam, 1 dari 3 negara unggulan yang diprediksi gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara unggulan yang diprediksi gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sebelum drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dilakukan, AFC membagi 46 peserta ke dalam empat pot berdasarkan ranking FIFA edisi Juli 2023.

Seperti biasa, pot 1 dan 2 (total 18 negara) diisi tim-tim top Asia. sebanyak 18 negara ini pun diprediksi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, setelah babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, setidaknya ada tiga negara penghuni pot 2 yang peluang lolosnya ke babak ketiga tidak begitu besar. Siapa saja?

Berikut 3 negara unggulan yang diprediksi gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Timnas India

Timnas India

India (pot 2) ditempatkan di Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Qatar (pot 1) Kuwait (pot 3) dan Afghanistan (pot 4). Diprediksi bakal dengan mudah mendampingi Qatar lolos ke babak selanjutnya, India justru keteteran.

Saat dihadapkan dengan Afghanistan saja, India hanya meraup satu imbang dan satu kalah. India memang masih menempati peringkat dua Grup A dengan koleksi empat angka, namun perolehan angka itu sama persis dengan Afghanistan di tempat ketiga.

India pun hanya unggul satu angka dari Kuwait di posisi juru kunci. Di dua laga pamungkas, India akan menjamu Kuwait dan tandang ke markas Qatar.

Jika terpeleset saat menjamu Kuwait malam ini, India hampir pasti gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab di matchday pamungkas, mereka bakal tandang ke markas Qatar, juara Piala Asia dua edisi terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656191/sea-games-2025-atletik-dan-menembak-tambah-emas-indonesia-tembus-52-keping-aie.webp
SEA Games 2025: Atletik dan Menembak Tambah Emas, Indonesia Tembus 52 Keping
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rizki_juniansyah_kanan.jpg
Makna di Balik Selebrasi Tentara Rizki Juniansyah, Bawa-Bawa Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement