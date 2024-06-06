Media Vietnam Halu Masukkan 3 Nama Pemain yang Tak Dipanggil Shin Tae-yong ke Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak

MEDIA Vietnam, The Thao 247, halu memasukkan 3 nama pemain yang tak dipanggil Shin Tae-yong ke dalam prediksi line up Timnas Indonesia vs Irak. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Elkan Baggott, Marc Klok dan Dendy Sulistyawan.

Dalam artikel berjudul “Indonesia vs Irak: Perang Tanpa Kompromi”, The Thao 247 membahas kondisi terkini kedua tim. Tak sampai di situ, The Thao 247 juga membahas hasil dua pertemuan terakhir Timnas Indonesia vs Irak, yang mana berakhir untuk kemenangan Singa Mesopotamia -julukan Irak- dengan skor 5-1 dan 3-1.

(Timnas Indonesia dihajar Irak 5-1 di Basra. (Foto: PSSI)

Dari sekian ulasan yang dibuat The Thao 247, paling Menarik ketika mereka menyebutkan prediksi line up Timnas Indonesia vs Irak. Dalam pola 3-4-3, The Thao 247 menyebut posisi penjaga gawang ditempati Ernando Ari.

Selanjutnya tiga bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Baggott. Lanjut ke posisi wing back kanan ada Yakob Sayuri dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya.

Untuk dua Gelandang sentral, terdapat nama Marc Klok dan Justin Hubner. Terakhir, pengisi posisi tiga terdepan adalah Dendy Sulistyawan (winger kanan), Rafael Struick (winger kiri) dan Dimas Drajad (penyerang tengah).

Seperti yang diutarakan di atas, munculnya nama Elkan Baggott, Marc Klok dan Dendy Sulistyawan cukup menggelitik. Sebab, tiga nama ini tidak disertakan Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).