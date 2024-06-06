5 Pesepakbola Asing yang Melempem di Liga 1 Indonesia Justru Moncer saat Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Pernah Bela Persib Bandung

5 Pesepakbola Asing yang Melempem di Liga 1 Indonesia. (Foto: Media Persib Bandung)

ADA 5 pesepakbola asing yang melempem di Liga 1 Indonesia justru moncer saat berkarier di Luar Negeri. Tentunya hal itu sangat menarik, karena menandakan mereka kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan kompetisi di Liga Indonesia.

Sejatinya bukan hanya karena masalah adaptasi saja. Berbagai faktor bisa jadi penyebab pemain asing tersebut kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya saa berada di Liga 1 Indonesia.

Bisa karena cedera, tidak dapat menit bermain yang cukup, cuaca, dan masih banyak hal lainnya. Jadi, siapa saja pemain asing yang dimaksud?

Berikut 5 Pesepakbola Asing yang Melempem di Liga 1 Indonesia Justru Moncer saat Berkarier di Luar Negeri:

5. Suchao Nutnum





Suchao Nuchnum pernah merasakan berbagai gelar bersama Buriram United di Liga Thailand. Menariknya, ia meraih itu semua sepulang dari Liga 1 Indonesia.

Tepatnya pada 2009-2010, Nuchum bermain untuk Persib Bandung. Namun, ia gagal meraih gelar apapun bersama Persib pada musim tersebut.

4. Sinthaweechai





Jauh sebelum hadirnya Nuchnum, Sinthaweechai merupakan pemain asal Thailand yang juga gagal di Persib Bandung. Sebab ia pulang dari Indonesia tanpa membawa gelar apapun.

Sinthaweechai bergabung dengan Persib Bandung pada 2006 silam. Lalu pada musim 2007, 2009, dan 2010. Dalam kurun waktu tersebut ia pernah kembali ke Liga Thailand dan langsung merebut gelar Liga Thailand dan Piala Raja bersama Chonburi.