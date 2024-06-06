Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pesepakbola Asing yang Melempem di Liga 1 Indonesia Justru Moncer saat Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Pernah Bela Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |12:36 WIB
5 Pesepakbola Asing yang Melempem di Liga 1 Indonesia Justru Moncer saat Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Pernah Bela Persib Bandung
5 Pesepakbola Asing yang Melempem di Liga 1 Indonesia. (Foto: Media Persib Bandung)
A
A
A

ADA 5 pesepakbola asing yang melempem di Liga 1 Indonesia justru moncer saat berkarier di Luar Negeri. Tentunya hal itu sangat menarik, karena menandakan mereka kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan kompetisi di Liga Indonesia.

Sejatinya bukan hanya karena masalah adaptasi saja. Berbagai faktor bisa jadi penyebab pemain asing tersebut kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya saa berada di Liga 1 Indonesia.

Bisa karena cedera, tidak dapat menit bermain yang cukup, cuaca, dan masih banyak hal lainnya. Jadi, siapa saja pemain asing yang dimaksud?

Berikut 5 Pesepakbola Asing yang Melempem di Liga 1 Indonesia Justru Moncer saat Berkarier di Luar Negeri:

5. Suchao Nutnum

Suchao Nutnum

Suchao Nuchnum pernah merasakan berbagai gelar bersama Buriram United di Liga Thailand. Menariknya, ia meraih itu semua sepulang dari Liga 1 Indonesia.

Tepatnya pada 2009-2010, Nuchum bermain untuk Persib Bandung. Namun, ia gagal meraih gelar apapun bersama Persib pada musim tersebut.

4. Sinthaweechai

Sinthaweechai

Jauh sebelum hadirnya Nuchnum, Sinthaweechai merupakan pemain asal Thailand yang juga gagal di Persib Bandung. Sebab ia pulang dari Indonesia tanpa membawa gelar apapun.

Sinthaweechai bergabung dengan Persib Bandung pada 2006 silam. Lalu pada musim 2007, 2009, dan 2010. Dalam kurun waktu tersebut ia pernah kembali ke Liga Thailand dan langsung merebut gelar Liga Thailand dan Piala Raja bersama Chonburi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189540/timnas_indonesia_u_22_tersingkir_dari_sea_games_2025-TgLM_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Fans Garuda Geregetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656275/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-ke7-indonesia-perkasa-di-posisi-2-dengan-52-emas-lwu.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ke-7: Indonesia Perkasa di Posisi 2 dengan 52 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/putri_kusuma_wardani_meraih_penghargaan_busana_ter.jpg
Tampil Memesona, Putri KW Raih Busana Terbaik Jelang BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement