HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Liga 1 2024-2025, Malut United Resmi Rekrut Wahyu Prasetyo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:05 WIB
Hadapi Liga 1 2024-2025, Malut United Resmi Rekrut Wahyu Prasetyo
Malut United resmi merekrut Wahyu Prasetyo. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

MALUKU Malut United resmi mendatangkan Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang. Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia itu sengaja didatangkan agar dapat memperkuat Malu United yang akan bermain di Liga 1 2024-2025.

Seperti yang diketahui, Malut United berhasil promosi ke Liga 1 musim depan. Karena itulah, saat ini klub tersebut tengah bekerja keras untuk melakukan persiapan yang matang agar klub kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku ini bisa bersaing di kasta tertinggal Liga Indonesia.

Demi bisa bertarung di Liga 1 2023-2024, Malut United pun mendatangkan Wahyu Prasetyo ke dalam skuad Laskar Kie Raha. Bek kelahiran 21 Maret 1998 ini mengikat komitmen bersama Malut United hingga dua musim ke depan.

"Nantikan kehadiran dan aksi saya di Malut United," kata Wahyu setelah menandatangani kontrak di hadapan manajemen Malut United, dikutip Kamis (6/6/2024).

Wahyu Prasetyo gabung Malut United

Wahyu sebagai pemain yang berposisi sebagai bek tengah, direkrut untuk memperkuat lini pertahanan Laskar Kie Raha. Dia pernah membela Persik Kendal dan Cilegon United sebelum memulai pengalaman di Liga 1 bersama PSIS Semarang pada musim 2019-2020.

Selama 4 musim berkarier di PSIS Semarang, Wahyu mencatatkan 6.637 menit bermain dari total 82 pertandingan.

Pesepak bola yang dijuluki "Hulk" ini tampil impresif dari musim ke musim hingga menarik perhatian staf kepelatihan tim nasional Indonesia. Dia pun mendapat panggilan pertama untuk membela tim nasional pada masa persiapan menjelang FIFA Matchday kontra Turkmenistan.

Halaman:
1 2
      
