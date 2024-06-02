Malut United Resmi Rekrut Kiper Anyar Muhammad Fahri untuk Liga 1 2024-2025

MALUT United FC resmi mendatangkan kiper asal Aceh, Muhammad Fahri, untuk menatap Liga 1 2024-2025. Dia dikontrak satu musim.

Perekrutan Muhammad Fahri dari Persiraja Banda Aceh menjadi wujud keseriusan Laskar Kie Raha -julukan Malut United- dalam mengarungi Liga 1 2024-2025. Sebab, ini jadi musim pertama mereka berlaga di divisi teratas sepakbola Tanah Air.

"Dalam merekrut pemain Malut United, kami selalu menyesuaikan dengan kebutuhan tim," ucap pelatih kepala tim berjulukan Laskar Kie Raha itu, Imran Nahumarury.

Fahri merupakan salah satu penjaga gawang yang menunjukkan penampilan impresif sepanjang pergelaran Liga 2 2023-2024. Dia tampil solid di bawah mistar gawang Persiraja Banda Aceh dengan catatan 10 clean sheet dari total 22 penampilan.

Pemain berusia 23 tahun ini juga menjadi kiper dengan total penyelamatan terbanyak (69 saves). Berkat penampilan yang menjanjikan, Fahri masuk daftar nominasi Best XI Pegadaian Liga 2 2023-2024. Penampilan impresif Fahri di pentas Liga 2 menjadi buah dari kerja keras yang ia lakukan sejak membangun karier sebagai pesepak bola profesional.

"Tentu penampilan Fahri musim lalu bersama Persiraja mendapat perhatian dari tim pelatih Malut United. Kami pun sudah menganalisa kemampuan Fahri akan sesuai dengan yang dibutuhkan Malut United," kata Imran.