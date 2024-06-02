Jelang Liga 1 2024-2025, Malut United Tak Perpanjang Kontrak 19 Pemain

MALUT United FC mulai mempersiapkan tim untuk berkompetisi di ajang Liga 1 2024-2025. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- pun mengevaluasi penampilan dan peran seluruh pemain di kompetisi lalu, sehingga memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak 19 pemain.

Berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih, Malut United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak 19 pemain yang sebelumnya terdaftar dalam skuad pada ajang Liga 2 2023-2024. Dave Mustaine, Muhammad Rifqi, Frezy Al Hudaifi, Wawan Febrianto, serta dua pemain asing, Jose Wilkson dan Jeong Ho-min, termasuk daftar pemain yang kontraknya tidak diperpanjang.

Deretan pemain itu sudah terlibat dalam perjuangan Malut United pada putaran II Liga 2 2023-2024. Khusus Wawan yang berstatus pemain pinjaman hingga akhir musim dari PSIS Semarang, manajemen mengembalikanya kepada klub pemilik.

Syarif Wijianto, Donni Harold Monim, Hendra Adi Bayauw, Andreas Crismanto Ado, Izmy Yaman Hatuwe, Hendra Molle, dan Zulfikram Iskandar Alam yang berseragam Malut United dari awal hingga akhir musim Liga 2, juga tidak diperpanjang. Kontrak mereka sendiri diketahui sudah habis saat ini.

Keputusan serupa berlaku untuk Iswandi Andar, Muhammad Sebastian Veron, Rizky Maulana Putra, Eduardus Aditya Dwi Prasetya, Firmansyah, dan Ridwan Tawainela. Mereka diketahui sempat dipinjamkan Malut United ke klub lain sejak putaran kedua Liga 2 2023-2024.

"Semua keputusan memperpanjang kontrak pemain atau tidak murni berdasarkan aspek teknis. Kami, tim pelatih, berterima kasih atas kerja sama pemain yang membantu awal perjalanan klub di kompetisi sepakbola Indonesia," ucap pelatih kepala Malut United, Imran Nahumarury.