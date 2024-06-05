Erick Thohir Tanggapi Opini Timnas Indonesia Harus Diisi 60% Pemain Lokal

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memberikan tanggapan soal opini Timnas Indonesia harus diisi 60% pemain lokal. Hal itu disampaikan saat Erick dan jajarannya meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia versus Irak.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan sempat mengeluarkan pernyataan bahwa para pemain lokal harus mendominasi di Timnas Indonesia. Menurutnya, komposisi skuad Timnas Indonesia harus diisi 60 persen pemain lokal, dan 40 persen pemain naturalisasi.

Pernyataan ini disampaikan Putra saat rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI terkait naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven, Senin (3/6/2024) lalu. Opini yang disampaikan oleh Putra kemudian menjadi ramai karena dinilai membedakan para pemain Timnas Indonesia.

Soal ini, Erick tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Putra Nababan. Namun demikian, pria berusia 54 tahun itu mengingatkan bahwa pemain naturalisasi bermain sepenuhnya untuk kepentingan Timnas Indonesia.

“Ya kan opini itu sah. Pak Putra Nababan saya kenal baik dia juga tokoh nasional. Nah itulah yang kita perbaiki sekarang kan nasionalisasi itu adalah pemain berdarah Indonesia,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di SUGBK, Jakarta pada Rabu (5/6/2024).

“Nah mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah, Ada pemain U-17 kita, U-20 kita, kemarin bapak ibunya orang Afrika, Sudan. Bapak ibunya Sudan lahir di sini. Punya KTP, dia orang apa ya?,” sambungnya.