HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Mainkan Jay Idzes di Laga Krusial Timnas Indonesia vs Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |11:21 WIB
Shin Tae-yong Mainkan Jay Idzes di Laga Krusial Timnas Indonesia vs Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Jay Idzes sedang dalam perjalanan ke Indonesia. (Foto: Instagram/@jayidzes)
SHIN Tae-yong mainkan Jay Idzes di laga krusial Timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB?

Sebelumnya pada Selasa 28 Mei 2024, Shin Tae-yong mengonfirmasi Jay Idzes absen di laga Timnas Indonesia vs Irak. Penyebabnya karena kondisi tubuh Jay Idzes takkan dalam kondisi optimal, mengingat baru tiba di Indonesia pada hari ini, Rabu (5/6/2024) malam WIB.

Shin Tae-yong sempat mengatakan Jay Idzes absen di laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Shin Tae-yong sempat mengatakan Jay Idzes absen di laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Andri Bagus/MPI)

"Untuk tanggal 6 pertandingan lawan Irak kita akan bermain, tetapi untuk Jay akan absen," kata Shin Tae-yong.

Namun, apa yang disampaikan Shin Tae-yong bisa saja sebuah strategi agar Irak lengah. Sebab, sebelumnya Shin Tae-yong mengonfirmasi ada dua pemain yang absen melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024, yakni Jay Idzes dan Justin Hubner.

Penyebabnya tentu karena Jay Idzes dan Justin Hubner masih memiliki agenda bersama klub masing-masing. Namun, di luar dugaan, Justin Hubner berangkat ke Indonesia lebih cepat dan tampil di babak kedua laga Timnas Indonesia vs Tanzania.

Bukan tak mungkin hal yang sama dialami Jay Idzes saat bersua Irak. Jika Jay Idzes dalam kondisi bugar, bek bertinggi 190 sentimeter ini berpotensi turun di babak kedua.

