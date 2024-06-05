Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Irak Ngamuk dan Emosi soal Buruknya Lapangan Latihan Jelang Lawan Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |11:12 WIB
Pemain Timnas Irak Ngamuk dan Emosi soal Buruknya Lapangan Latihan Jelang Lawan Timnas Indonesia
Timnas Irak akan menghadapi Timnas Indonesia pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: IFA)
A
A
A

PARA pemain Timnas Irak ngamuk dan emosi soal buruknya kualitas lapangan latihan jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Bahkan, karena hal ini mereka sampai mencari lapangan lain untuk berlatih.

Timnas Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (06/06/2024) sore WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Skuad Singa Mesopotamia sendiri telah tiba di Jakarta, Minggu (03/06/2024) dini hari WIB. Dan pada sore harinya, mereka langsung menggelar latihan perdana di salah satu lapangan di kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

Dalam latihan perdananya, anak asuh Jesus Casas hanya berlatih ringan untuk mengembalikan kondisi kebugaran. Namun meski begitu, para pemain dan staff kepelatihan Irak mengaku tidak puas dengan kondisi lapangan latihan yang diberikan.

Besar kemungkinan lapangan yang dipakai oleh anak asuh Jesus Casas adalah lapangan B yang memang memiliki kondisi buruk. Lapangan ini juga sempat digunakan punggawa Timnas Indonesia saat menggelar latihan perdana beberapa waktu lalu yang mengakibatkan beberapa pemain cedera.

Kondisi tanah lapangan yang tidak rata membuat Timnas Irak kesulitan berlatih dengan optimal. Para pemain pun merasa kesal dengan hal tersebut.

Halaman:
1 2
      
