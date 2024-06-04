Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Konsentrasi Jesus Casas Terpecah Usai Dipanggil Pengawas Timnas Irak, Timnas Indonesia Bakal Diuntungkan?

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |10:13 WIB
Konsentrasi Jesus Casas Terpecah Usai Dipanggil Pengawas Timnas Irak, Timnas Indonesia Bakal Diuntungkan?
Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas. (Foto: Instagram/jesus_casas4)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas dikabarkan akan gelar pertemuan serius dengan perwakilan Federasi Sepakbola Irak (IFA), takni Younis Mahmoud. Dikabarkan mantan pemain Timnas Irak itu ingin berbicara empat mata dengan Casas terkait keputusan pemanggilan pemain jelang lawan Timnas Indonesia.

Duel antara Timnas Indonesia melawan Irak akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (6/6/2024) sore WIB. Berstatus sebagai tuan rumah memhuat Skuad Garuda mengincar kemenangan untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya.

Sementara Irak sudah tiba di Indonesia pada Minggu (2/6/2024). Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- pun sudah menggelar latihan, sebagai persiapan menghadapi Timnas Indonesia.

Namun sebelum menghadapi Timnas Indonesia, Jesus Casas dikabarkan bakal melakukan pembicaraan serius dengan Younis Mahmoud. Sebab, pelatih asal Spanyol itu dianggap membuat kesalahan dalam memilih pemain yang kurang berpengalaman baik di level klub maupun tim nasional.

Jesus Casas

“Pengawas tim nasional Irak, Younis Mahmoud, akan mengadakan pertemuan dengan pelatih Spanyol, Jesus Casas," tulis Winwin dikutip Selasa (4/6/2024).

Younis Mahmoud ingin mengetahui alasan Jesus Casas tak memanggil Danilo Al-Saad dan Muhammad Qasim.

Halaman: 1 2
1 2
      
