Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jelang Lawan Irak

Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelang lawan Irak. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelang melawan Irak akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Irak tentunya bukanlah lawan yang mudah. Skuad asuhan Jesus Casas selalu menang dalam dua pertemuan terkini kontra Timnas Indonesia, yakni 5-1 (Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia) dan 3-1 (Piala Asia 2023).

(Irak menang 5-1 atas Timnas Indonesia di Basra. (Foto: PSSI)

Dua kemenangan itu jelas menjadi modal penting bagi Singa Mesopotamia -julukan Irak- untuk mengulangi kesuksesan serupa di Jakarta. Namun, bukan berarti Timnas Indonesia tak bisa menumbangkan Ali Jasim dan kawan-kawan.

Ada sejumlah alasan kenapa Timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak. Faktor main di kandang menjadi alasan utama.

Semenjak dilatih Shin Tae-yong, hanya Timnas Argentina yang bisa mengalahkan Timnas Indonesia di kandang sendiri. Faktor selanjutnya adalah penambahan pemain diaspora berkualitas.

Ada tiga pemain diaspora yang belum memegang paspor Indonesia ketika Timnas Indonesia kalah 1-5 dan 1-3 dari Irak, yakni Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On. Jumlahnya bisa menjadi empat jika di luar dugaan Jay Idzes yang baru tiba di Indonesia malam ini, langsung diturunkan Shin Tae-yong.