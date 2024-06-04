Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23: Hennadii Synchuk Cetak Gol Cepat, Garuda Nusantara Tertinggal 0-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |23:20 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23: Hennadii Synchuk Cetak Gol Cepat, Garuda Nusantara Tertinggal 0-1!
Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- tertinggal 0-1.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23 digelar di Stade Jules-Ladoumegue, Vitrolles, Prancis, pada Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB. Pada laga perdana Grup B ini, gawang skuad Garuda Nusantara sudah kebobolan di menit ke-8 lewat aksi Hennadii Synchuk.

Timnas Indonesia U-20

Gol dicetaknya usai menyambut umpan lambung dari Oleksandr Drambaiev dari sisi kanan gawang. Hennadii Synchuk yang tanpa kawalan dari sisi kiri gawang langsung menyambar bola hingga berbuah gol.

Tentunya, Timnas Indonesia U-20 diharapkan bisa segera mencetak gol balasan. Sejauh ini, Timnas Ukraina U-23 sendiri tampil dominan hingga terus menggempur gawang skuar Garuda Nusantara.

Halaman:
1 2
      
