HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah Calvin Verdonk Resmi Jadi WNI: Full Skuad!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:28 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah Calvin Verdonk Resmi Jadi WNI: Full Skuad!
Calvin Verdonk siap tampil di laga Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/@c.verdonk)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah Calvin Verdonk resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) akan diulas Okezone. Kabar membahagiakan diterima pencinta sepakbola Tanah Air pada Selasa (4/6/2024) malam WIB.

Pemain yang ditunggu-tunggu, Calvin Verdonk, akhirnya sah menjadi WNI. Apresiasi layak diberikan kepada PSSI dan Kemenpora yang mengawal benar-benar proses naturalisasi pesepakbola 27 tahun ini.

Calvin Verdonk resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@blangkon.football)

(Calvin Verdonk resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@blangkon.football)

Sebab, PSSI dan Kemenpora berhasil mendorong DPR RI hingga presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) di hari yang sama, yakni Selasa (4/6/2024). Setelah Keppres keluar, Calvin Verdonk langsung menjalani sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta malam ini.

Alhasil, pemain milik NEC Nijmehen ini dapat didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia vs Filipina yang merupakan matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB.

Meski Calvin Verdonk harus menjalani proses perpindahan federasi terlebih dulu, pendaftaran pemain tetap bisa dilakukan asalkan sang pemain sudah memegang paspor negara asal. Lantas, formasi apa yang akan digunakan Shin Tae-yong di laga kontra Filipina?

Pelatih 53 tahun itu Diprediksi akan mengandalkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang seperti biasa ditempati Ernando Ari.

Halaman:
1 2
      
