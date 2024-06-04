CALVIN Verdonk resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Senin (4/6/2024) malam WIB. Mengutip dari akun Instagram @blangkon.football, fullback kiri 27 tahun itu baru saja selesai mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
“Breaking: tanpa info-info, Calvin Verdonk sudah melakukan sumpah WNI dan resmi jadi WNI!,” tulis akun Instagram @blangkon.football.
(Calvin Verdonk resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@blangkon.football)
Berhubung sudah memegang paspor Indonesia, Calvin Verdonk sudah dapat didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia vs Filipina. Kebetulan, hari ini tepat H-7 atau batas akhir pendaftaran pemain untuk laga kontra The Azkals -julukan Timnas Filipina.
“Dengan ini resmi, Calvin bisa melakukan debutnya di Gelora Bung Karno kala melawan Filipina,” lanjut laporan tersebut.
Proses naturalisasi Calvin Verdonk masuk kategori cepat. Sebab, pada Senin 3 Juni 2024, berkas naturalisasi Calvin Verdonk baru dibahas di Komisi X dan III DPR RI.
Kemudian pada Selasa (4/6/2024) pagi WIB, berkas naturalisasi Calvin Verdonk disahkan di rapat paripurna DPR RI. Setelah rapat paripurna, proses selanjutnya adalah keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) dan pengambilan sumpah WNI.