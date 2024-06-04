5 Pemain Keturunan yang Masih Puasa Gol di Level Timnas Indonesia Senior, Nomor 1 Mandul di 11 Pertandingan!

Rafael Struick, 1 dari 5 pemain Timnas Indonesia senior yang belum cetak gol. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

SEBANYAK 5 pemain keturunan yang masih puasa gol di level Timnas Indonesia senior akan diulas Okezone. Seperti diketahui, Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong diperkuat banyak pemain keturunan yang sebelumnya menjalani proses naturalisasi.

Pemain-pemain ini memenuhi setiap lini permainan dari barisan pertahanan hingga penyerangan. Menariknya, dari sekian banyak pemain keturunan, sebagian besar dari mereka telah berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia senior. Gol-gol tersebut ada yang dicetak di laga uji coba FIFA Matchday maupun di kompetisi resmi seperti Piala Asia.

Meski begitu, rupanya masih ada 5 pemain Keturunan yang belum bisa mencetak gol di level Timnas Indonesia senior. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain keturunan yang masih puasa gol di level Timnas Indonesia senior:

5. Thom Haye





The Professor -julukan Thom Haye- menjadi pemain pertama yang belum mencetak gol. Namun, ini sedikit wajar mengingat dirinya baru mencatatkan dua caps bersama Timnas Indonesia senior.

Ia tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Hanoi dan menjamu Tanzania di Stadion Madya. Sejauh ini, Thom Haye sudah mencetak sebuah assist atas gol yang dicetak Jay Idzes ke gawang Vietnam.

4. Nathan Tjoe-A-On





Sama seperti Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On juga belum lama bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia baru mencatatkan tiga caps bersama dengan Timnas Indonesia senior sehingga masih dalam proses penyesuaian.

Terlebih lagi, Nathan Tjoe-A-On adalah seorang pemain bertahan sehingga wajar ia belum mencetak gol. Karena bagaimanapun, tugas utamanya adalah menjaga pertahanan.