Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan yang Masih Puasa Gol di Level Timnas Indonesia Senior, Nomor 1 Mandul di 11 Pertandingan!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |10:59 WIB
5 Pemain Keturunan yang Masih Puasa Gol di Level Timnas Indonesia Senior, Nomor 1 Mandul di 11 Pertandingan!
Rafael Struick, 1 dari 5 pemain Timnas Indonesia senior yang belum cetak gol. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain keturunan yang masih puasa gol di level Timnas Indonesia senior akan diulas Okezone. Seperti diketahui, Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong diperkuat banyak pemain keturunan yang sebelumnya menjalani proses naturalisasi.

Pemain-pemain ini memenuhi setiap lini permainan dari barisan pertahanan hingga penyerangan. Menariknya, dari sekian banyak pemain keturunan, sebagian besar dari mereka telah berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia senior. Gol-gol tersebut ada yang dicetak di laga uji coba FIFA Matchday maupun di kompetisi resmi seperti Piala Asia.

Meski begitu, rupanya masih ada 5 pemain Keturunan yang belum bisa mencetak gol di level Timnas Indonesia senior. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain keturunan yang masih puasa gol di level Timnas Indonesia senior:

5. Thom Haye

Thom Haye

The Professor -julukan Thom Haye- menjadi pemain pertama yang belum mencetak gol. Namun, ini sedikit wajar mengingat dirinya baru mencatatkan dua caps bersama Timnas Indonesia senior.

Ia tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Hanoi dan menjamu Tanzania di Stadion Madya. Sejauh ini, Thom Haye sudah mencetak sebuah assist atas gol yang dicetak Jay Idzes ke gawang Vietnam.

4. Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On

Sama seperti Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On juga belum lama bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia baru mencatatkan tiga caps bersama dengan Timnas Indonesia senior sehingga masih dalam proses penyesuaian.

Terlebih lagi, Nathan Tjoe-A-On adalah seorang pemain bertahan sehingga wajar ia belum mencetak gol. Karena bagaimanapun, tugas utamanya adalah menjaga pertahanan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655535/update-klasemen-sea-games-2025-indonesia-posisi-kedua-gusur-vietnam-dengan-31-emas-ulm.jpg
Update Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Posisi Kedua, Gusur Vietnam dengan 31 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/striker_timnas_indonesia_u_22_mauro_zijlstra.jpg
Mengejutkan! Begini Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia U-22 usai Babak Belur di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement