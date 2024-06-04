Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Tajam!

Berikut update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Kemenangan dibidik Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sebab, kemenangan bakal meloloskan Timnas Indonesia ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027.

(Timnas Indonesia siap tempur melawan Irak. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Tak sampai di situ keuntungan yang didapat skuad Garuda jika menang atas Irak. Ranking FIFA Timnas Indonesia juga akan terdongkrak andai menang atas Irak asuhan Jesus Casas.

Menurut laman football-ranking.com, kemenangan atas Irak menghasilkan 19,3 poin bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Tambahan 19,3 poin membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1,122.27, dari yang awalnya 1,102.97.

Kondisi itu membuat Timnas Indonesia berpeluang naik empat anak tangga dari peringkat 134 ke 130 dunia. Sejumlah negara yang bakal disalip Timnas Indonesia jika menang atas Irak adalah Kepulauan Faroe (133), Kepulauan Solomon (132), Rwanda (131) dan Gambia (130).

Timnas Indonesia bahkan bisa naik ke peringkat 127 dunia jika menang atas Filipina di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Filipina berharga 11,8 poin.