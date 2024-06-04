Hasil Uji Coba Jelang Euro 2024 Semalam: Timnas Inggris vs Bosnia 3-0 hingga Jerman vs Ukraina 0-0

SEBANYAK lima pertandingan uji coba digelar jelang Euro 2024, pada Selasa (4/6/2024) dini hari WIB. Dari kelima laga itu, tentu yang paling menarik adalah kemenangan telak Tim Nasional (Timnas) Inggris atas Bosnia dan Herzegovina serta imbangnya Jerman kontra Ukraina.

Seperti yang diketahui, setiap tim kini mendapatkan kesempatan setidaknya dua laga uji coba sebelum Euro 2024 berlangsung. Piala Eropa 2024 itu sesuai jadwal akan digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang.

BACA JUGA: Giorgio Chiellini Sebut Timnas Italia Bukan Favorit di Euro 2024 meski Statusnya Juara Bertahan

Sehingga kini setiap tim memiliki waktu kurang lebih dua pekan untuk mempersiapkan menghadapi Euro 2024. Pada dini hari tadi, enam tim setidaknya telah bermain untuk melihat perkembangan skuad mereka.

Seperti halnya Timnas Inggris, pasukan Gareth Southgate tersebut mampu tampil baik hingga menggulung Bosnia lewat kemenangan tiga gol tanpa balas. Ketiga gol itu diciptakan Cole Palmer di menit 60 (P), Trent Alexander-Arnold pada menit 85, dan Harry Kane di menit 89.

Kemenangan itu pun terbilang menarik karena The Three Lions sejatinya tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebab ada sejumlah pemain yang mengalami cedera hingga ada yang masih berlibur.

Kendati demikian, Inggris nyatanya tak mengalami masalah sama sekali. Meski sempat kesulitan di babak pertama, Harry Kane dan kawan-kawan mampu mencetak tiga gol ke gawang Bosnia.