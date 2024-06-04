Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba Jelang Euro 2024 Semalam: Timnas Inggris vs Bosnia 3-0 hingga Jerman vs Ukraina 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |06:07 WIB
Hasil Uji Coba Jelang Euro 2024 Semalam: Timnas Inggris vs Bosnia 3-0 hingga Jerman vs Ukraina 0-0
Timnas Inggris menang 3-0 atas Bosnia di laga uji coba jelang Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK lima pertandingan uji coba digelar jelang Euro 2024, pada Selasa (4/6/2024) dini hari WIB. Dari kelima laga itu, tentu yang paling menarik adalah kemenangan telak Tim Nasional (Timnas) Inggris atas Bosnia dan Herzegovina serta imbangnya Jerman kontra Ukraina.

Seperti yang diketahui, setiap tim kini mendapatkan kesempatan setidaknya dua laga uji coba sebelum Euro 2024 berlangsung. Piala Eropa 2024 itu sesuai jadwal akan digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang.

Sehingga kini setiap tim memiliki waktu kurang lebih dua pekan untuk mempersiapkan menghadapi Euro 2024. Pada dini hari tadi, enam tim setidaknya telah bermain untuk melihat perkembangan skuad mereka.

Seperti halnya Timnas Inggris, pasukan Gareth Southgate tersebut mampu tampil baik hingga menggulung Bosnia lewat kemenangan tiga gol tanpa balas. Ketiga gol itu diciptakan Cole Palmer di menit 60 (P), Trent Alexander-Arnold pada menit 85, dan Harry Kane di menit 89.

Timnas Inggris vs Timnas Bosnia

Kemenangan itu pun terbilang menarik karena The Three Lions sejatinya tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebab ada sejumlah pemain yang mengalami cedera hingga ada yang masih berlibur.

Kendati demikian, Inggris nyatanya tak mengalami masalah sama sekali. Meski sempat kesulitan di babak pertama, Harry Kane dan kawan-kawan mampu mencetak tiga gol ke gawang Bosnia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655307/karateka-lemkari-sumbangkan-medali-perunggu-di-sea-games-2025-wlf.webp
Karateka Lemkari Sumbangkan Medali Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/megawati_soekarno_putri.jpg
Final Soekarno Cup 2025 Kehadiran Tamu Istimewa, Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement