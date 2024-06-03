Marselino Ferdinan Ungkap PR Timnas Indonesia Jelang Hadapi Timnas Irak

JAKARTA – Marselino Ferdinan menyatakan Timnas Indonesia masih ada pekerjaan rumah (PR) sebelum melawan Timnas Irak. Jadi, ia pastikan timnya akan terus berbenah diri.

Pertemuan kedua tim itu terjadi dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.

Marselino mengatakan para pemain berkumpul secara bertahap karena masih ada yang sibuk dengan klub yang membuat persiapan belum efektif. Ia nilai yang perlu dibenahi adalah pola komunikasi antar pemain saat skuad sudah lengkap.

Hal itu agar para pemain Timnas Indonesia saling memahami satu sama lainnya di lapangan. Tentunya langkah itu agar tim dapat menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.

"Memang pemain ada yang baru selesai liganya, ada yang sudah stop lama karena season selesai. Kami sebenarnya tidak banyak berubah di tim, soal komunikasi antar pemain, sedang kita coba benahi," kata Marselino di Jakarta, Minggu 2 Juni 2024.

Catatan itu diberikan setelah Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timnas Tanzania. Pertemuan kedua tim tersebut terjadi dalam laga uji coba di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024 sore WIB.