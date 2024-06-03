Pelatih Tanzania Prediksi Timnas Indonesia Kalahkan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kunci Tiket Piala Asia 2027!

PELATIH Timnas Tanzania, Hemed Morocco Suleiman, memprediksi Timnas Indonesia bakal menang saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Penilaian itu dimunculkan Hemed Morocco Suleiman setelah melihat performa atraktif Timnas Indonesia saat bersua Tanzania di laga uji coba yang digelar di Stadion Madya, Minggu 2 Juni 2024 sore WIB. Meski skor sama kuat 0-0, Tanzania lebih banyak tertekan.

Laga di atas merupakan pemanasan bagi Timnas Indonesia dan Tanzania sebelum bertanding di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bersua dengan Irak pada Kamis (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024). Sementara itu, Tanzania akan berhadapan dengan Zambia pada Selasa 11 Juni 2024.

"Karena mereka punya beberapa masalah, mereka punya masalah lain, mereka punya hal bagus yang mereka lakukan, jadi jika mereka bisa mengatasinya, mereka bisa kembali berlatih dan selesaikan masalah itu. Saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak," kata Hemed Morocco Suleiman dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Irak.

Keyakinan Suleiman berdasarkan pengamatannya terhadap para pemain Timnas Indonesia. Ia menilai, pelatih Shin Tae-yong memiliki komposisi pemain mumpuni untuk memenangkan pertandingan Kontra Irak.

"Saya yakin itu karena mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk memastikan mereka meraih kemenangan," tutur Suleiman.