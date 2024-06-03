Advertisement
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024: Menanti Aksi Jens Raven Dkk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |17:39 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024: Menanti Aksi Jens Raven Dkk!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-20 akan bersua Ukraina U-23 di matchday Pertama Grup B Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan pada Selasa, 4 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

Ukraina U-23 bukanlah tim sembarangan. Tim asal Eropa Timur ini merupakan kontestan Olimpiade Paris 2024 yang bergulir mulai 24 Juli 2024.

Aksi Timnas Ukraina U-23 di Piala Eropa U-21 2023. (Foto: UEFA.com)

Mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah lolos ke semifinal Piala Eropa U-21 2023. Karena itu, ajang Toulon Cup 2024 dijadikan Ukraina U-23 sebagai pemanasan sebelum turun di Olimpiade Paris 2024.

Pemain-pemain terbaik pun disertakan pelatih Timnas Ukraina U-23 ke Toulon Cup 2024. Yehor Yarmolyuk yang mencatatkan 27 penampilan bersama Brentford di Premier League 2023-2024, disertakan untuk laga melawan Timnas Indonesia U-23.

Selain Yehor Yarmolyuk, Ukraina U-23 diperkuat bomber Shakhtar Donetsk, Danylo Sikan. Bersama Shakhtar Donetsk musim ini, Danylo Sikan mengemas 16 gol dan lima assist dari 42 pertandingan.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-20? Mayoritas dari skuad Timnas Indonesia U-20 adalah pemain Jebolan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
