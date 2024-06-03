Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024: Tantang Ukraina U-23 hingga Italia U-21!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |17:02 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024: Tantang Ukraina U-23 hingga Italia U-21!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024 akan diulas Okezone. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- tergabung di Grup B Toulon Cup 2024 bersama Timnas Ukraina U-23, Timnas Panama U-21, Timnas Jepang U-21 dan Timnas Italia U-21.

Turnamen ini dijadikan skuad asuhan Indra Sjafri sebagai persiapan tampil di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Di turnamen ini, Timnas Indonesia U-20 bakal diperkuat enam pemain diaspora.

Dion Markx (kanan) akan perkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@dionmarkx)

(Dion Markx (kanan) akan perkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@dionmarkx)

Mereka ialah Dion Markx (Bek Tengah/NEC Nijmegen), Jens Raven (Penyerang/Dordrecht), Tim Geypens (Fullback Kiri/FC Twente-Heracles), Mauresmo Hinoke (Winger Kiri/Dordrecht), Sam Yvel (Gelandang Serang/NAC Breda) dan Sacha Deighton (Fullback kanan/VVV Venlo).

Kecuali Jens Raven yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), ajang ini menjadi momentum seleksi Dion Markx dan kawan-kawan bersama Timnas Indonesia U-20. Jika tampil apik selama mentas di Toulon Cup 2024, mereka kemungkinan besar bakal menjalani proses naturalisasi sebagai WNI.

Jika gagal unjuk gigi, mereka bakal mengikuti jejak Jim Croque, Kai Boham dan Max Christoffel. Sekadar diketahui, nama-nama di atas sempat menjalani seleksi Timnas Indonesia U-19 asuhan Shin Tae-yong pada 2022. Namun, karena dinilai Shin Tae-yong kurang oke, Jim Croque dan kawan-kawan dikembalikan ke Belanda.

Balik ke calon lawan Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. Empat lawan Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024 bukanlah tim sembarangan. Ukraina U-23 merupakan semifinalis Piala Eropa U-21 2023 dan akan tampil di Olimpiade Paris 2024 yang dimulai 24 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189454/nova_arianto_memastikan_seleksi_untuk_timnas_indonesia_u_20_akan_adil-kLoY_large.jpeg
Nova Arianto Pastikan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189451/nova_arianto_mengaku_sudah_mengantongi_15_20_nama_pemain_diaspora_anyar_untuk_timnas_indonesia_u_20-Nt4b_large.jpg
Nova Arianto Kantongi 20 Nama Pemain Diaspora Anyar untuk Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655059/perjalanan-timnas-indonesia-u22-terhenti-di-sea-games-2025-jht.webp
Timnas Indonesia Gagal Total, Tak Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Setelah Beregu, PBSI Kejar Emas dari Tunggal Putra dan Ganda Putra SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement