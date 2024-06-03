Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024: Tantang Ukraina U-23 hingga Italia U-21!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024 akan diulas Okezone. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- tergabung di Grup B Toulon Cup 2024 bersama Timnas Ukraina U-23, Timnas Panama U-21, Timnas Jepang U-21 dan Timnas Italia U-21.

Turnamen ini dijadikan skuad asuhan Indra Sjafri sebagai persiapan tampil di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Di turnamen ini, Timnas Indonesia U-20 bakal diperkuat enam pemain diaspora.

(Dion Markx (kanan) akan perkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@dionmarkx)

Mereka ialah Dion Markx (Bek Tengah/NEC Nijmegen), Jens Raven (Penyerang/Dordrecht), Tim Geypens (Fullback Kiri/FC Twente-Heracles), Mauresmo Hinoke (Winger Kiri/Dordrecht), Sam Yvel (Gelandang Serang/NAC Breda) dan Sacha Deighton (Fullback kanan/VVV Venlo).

Kecuali Jens Raven yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), ajang ini menjadi momentum seleksi Dion Markx dan kawan-kawan bersama Timnas Indonesia U-20. Jika tampil apik selama mentas di Toulon Cup 2024, mereka kemungkinan besar bakal menjalani proses naturalisasi sebagai WNI.

Jika gagal unjuk gigi, mereka bakal mengikuti jejak Jim Croque, Kai Boham dan Max Christoffel. Sekadar diketahui, nama-nama di atas sempat menjalani seleksi Timnas Indonesia U-19 asuhan Shin Tae-yong pada 2022. Namun, karena dinilai Shin Tae-yong kurang oke, Jim Croque dan kawan-kawan dikembalikan ke Belanda.

Balik ke calon lawan Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. Empat lawan Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024 bukanlah tim sembarangan. Ukraina U-23 merupakan semifinalis Piala Eropa U-21 2023 dan akan tampil di Olimpiade Paris 2024 yang dimulai 24 Juli 2024.