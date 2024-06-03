Media Vietnam Puji Kualitas Timnas Indonesia: Shin Tae-yong Secara Tidak Langsung Ingin Singkirkan Vietnam!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, memuji kualitas Timnas Indonesia yang semakin kuat setelah diperkuat banyak pemain diaspora. Soha.vn bahkan menyebut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki ambisi, yakni sesegera mungkin menghentikan langkah Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan Filipina. Setelah melalui empat pertandingan Grup F, Timnas Indonesia duduk di posisi dua dengan koleksi tujuh angka, atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Timnas Indonesia segera singkirkan Vietnam dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia unggul empat poin dari Vietnam di tempat Ketiga. Melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa kontra Irak (6 Juni) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berhubung main di kandang sendiri, peluang Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan terbuka lebar. Ditambah lagi, Timnas Indonesia juga semakin kuat setelah kehadiran pemain-pemain diapora macam Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

Kondisi ini tentu membuat Soha panik. Sebab, jika Timnas Indonesia memenangkan satu pertandingan dari dua laga sisa saja, skuad Garuda sudah menyegel tempat di babak berikutnya, menyusul Irak yang lebih dulu lolos.

Hasil itu Sekaligus menghentikan langkah Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekalipun memenangkan dua laga pamungkas Grup F, yakni saat menjamu Filipina (6 Juni 2024) dan tandang ke Irak (11 Juni 2024), Timnas Vietnam takkan lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.