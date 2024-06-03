Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Kualitas Timnas Indonesia: Shin Tae-yong Secara Tidak Langsung Ingin Singkirkan Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |11:14 WIB
Media Vietnam Puji Kualitas Timnas Indonesia: Shin Tae-yong Secara Tidak Langsung Ingin Singkirkan Vietnam!
Ragnar Oratmangoen beraksi di laga Timnas Indonesia vs Tanzania. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, memuji kualitas Timnas Indonesia yang semakin kuat setelah diperkuat banyak pemain diaspora. Soha.vn bahkan menyebut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki ambisi, yakni sesegera mungkin menghentikan langkah Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan Filipina. Setelah melalui empat pertandingan Grup F, Timnas Indonesia duduk di posisi dua dengan koleksi tujuh angka, atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia segera singkirkan Vietnam dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia segera singkirkan Vietnam dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia unggul empat poin dari Vietnam di tempat Ketiga. Melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa kontra Irak (6 Juni) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berhubung main di kandang sendiri, peluang Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan terbuka lebar. Ditambah lagi, Timnas Indonesia juga semakin kuat setelah kehadiran pemain-pemain diapora macam Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

Kondisi ini tentu membuat Soha panik. Sebab, jika Timnas Indonesia memenangkan satu pertandingan dari dua laga sisa saja, skuad Garuda sudah menyegel tempat di babak berikutnya, menyusul Irak yang lebih dulu lolos.

Hasil itu Sekaligus menghentikan langkah Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekalipun memenangkan dua laga pamungkas Grup F, yakni saat menjamu Filipina (6 Juni 2024) dan tandang ke Irak (11 Juni 2024), Timnas Vietnam takkan lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1655013/susunan-pemain-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-di-sea-games-2025-rotasi-besar-di-laga-hidupmati-nhk.jpg
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar di SEA Games 2025: Rotasi Besar di Laga Hidup-Mati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_3_20_25_15_2.jpg
Tumbang dari Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia Tantang Thailand di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement