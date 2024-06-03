Apresiasi Penyelenggaraan RCTI Premium Sports 2024, Pemain Selangor FC: Kesempatan untuk Tingkatkan Permainan

Selangor FC keluar sebagai juara RCTI Premium Sports 2024 usai mengalahkan Persija Jakarta di final (Foto: MPI/Aldhi Candra)

WINGER Selangor FC, Alvin Fortes, memberikan apresiasi setinggi langit penyelenggaraan RCTI Premium Sports 2024. Menurutnya, gelaran tersebut sangat bagus.

Untuk diketahui, Selangor FC menuntaskan RCTI Premium Sports 2024 dengan sangat ciamik. Pasalnya, klub asal Malaysia itu berhasil keluar sebagai juara di ajang tersebut.

Tim besutan Mohd Nidzam Jamil itu keluar sebagai juara usai kalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (2/5/2024) malam WIB. Gol semata wayang Selangor FC dicetak lewat gol cepat Fortes di menit ke-2.

Usai laga, Fortes mengaku sangat senang dengan gelaran yang digagas RCTI. Menurutnya, ajang ini berjalan dengan sangat baik dan dikelola dengan sangat bagus.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semuanya, khususnya pengelola yang mengadakan turnamen (RCTI Premium Sports) bagus ini," kata Fortes dalam konferensi pers, Minggu (2/6/2024).

"Saya ingin berterima kasih kepada organisasi pengelola untuk turnamen ini," lanjutnya.