RCTI Premium Sports 2024 Beri Banyak Dampak Positif untuk Indonesia dan Malaysia

PELATIH Sabah FC, Ong Kim Swee, mengatakan turnamen RCTI Premium Sports 2024 memberikan banyak dampak positif. Pasalnya, ajang ini dapat mengenal lebih dalam kekuatan maupun kelemahan dari tim Indonesia dan Malaysia.

Sebagaimana diketahui, gelaran RCTI Premium Sports 2024 telah selesai digelar. Ajang ini diikuti oleh dua klub Indonesia, Persija Jakarta dan PSIS Semarang, serta dua klub Malaysia yakni Selangor FC dan Sabah FC.

Selangor FC berhasil keluar sebagai juara usai kalahkan Persija Jakarta 1-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (2/6/2024). Sementara, Sabah FC mendapat peringkat ketiga setelah menang 2-1 atas PSIS Semarang dalam pertandingan yang berlangsung pada sore harinya.

Ong Kim Swee mengungkapkan RCTI Premium Sports 2024 bukan sekadar pertandingan persahabatan semata. Kata dia, dengan adanya ajang ini, masing-masing tim bisa lebih mengenal kekuatan dan kelemahan.

"Pasti dengan adanya kejuaraan-kejuaraan seperti RCTI Premium Sports ini, untuk Indonesia dan Malaysia akan memberi banyak ruang untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kita," kata Ong Kim Swee kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (2/6/2024).