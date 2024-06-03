Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Puji Timnas Indonesia yang Hadapi Tanzania, Sekaligus Ledek FAM yang Gagal Berikan Lawan Berkualitas bagi Timnas Malaysia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |01:02 WIB
Media Malaysia Puji Timnas Indonesia yang Hadapi Tanzania, Sekaligus Ledek FAM yang Gagal Berikan Lawan Berkualitas bagi Timnas Malaysia
Timnas Indonesia diimbangi Tanzania 0-0 di laga uji coba (Foto: Isra Triansyah)
A
A
A

TIMNAS Indonesia menggelar laga uji coba menghadapi Tanzania. Sayang, Skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 0-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Madya, Minggu (2/6/2024) sore WIB.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Tanzania mendapat sorotan dari salah satu media Malaysia, Onefootball.my. Mereka memuji Timnas Indonesia yang menggelar persiapan layak jelang kembali berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Seperti diketahui, pada saat yang bersamaan Timnas Malaysia juga melakukan laga uji coba. Skuad Harimau Malaya hanya menghadapi klub lokal pada laga uji coba mereka kali ini.

"Persiapan Indonesia menjelang Kualifikasi Piala Dunia adalah menantang lawan kuat yaitu Tanzania," tulis Onefootball.my.

"Sementara persiapan Malaysia menjelang Kualifikasi Piala Dunia adalah menghadapi salah satu klub di Liga Malaysia," lanjut media tersebut.

"Seperti ini yang terjadi jika orang di dalam FAM (Federasi Sepakbola Malaysia) adalah orang yang gagal mengurus tim," tegas mereka.

Halaman:
1 2
      

