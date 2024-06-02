Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Imbang 0-0 Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Tanzania: Hasil yang Adil

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |22:25 WIB
Imbang 0-0 Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Tanzania: Hasil yang Adil
Pelatih Timnas Tanzania, Hemed Morocco (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

PELATIH Timnas Tanzania, Hemed Morocco Suleiman, berkomentar atas hasil imbang timnya saat menghadapi Timnas Indonesia di laga uji coba. Sang pelatih mengakui timnya tertekan di laga tersebut.

Timnas Tanzania bermain imbang dengan Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (2/6/2024) sore WIB. Pertandingan itu merupakan bagian dari persiapan kedua tim menjelang tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Meski begitu, pertandingan ini tidak akan berpengaruh pada hitungan poin di ranking FIFA. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan ini merupakan kesepakatan dari timnya dan Tanzania.

Selepas ditahan imbang Timnas Indonesia, Suleiman mengatakan ini merupakan hasil yang adil bagi kedua tim. Namun, pelatih berusia 53 tahun itu mengakui bahwa Taifa Stars -julukan Timnas Tanzania- bermain dalam tekanan.

“Bagi saya, ini adalah hasil yang adil karena ini adalah sepakbola terbuka. Kedua tim menyerang dan bertahan dengan baik. Babak pertama, kami memulainya dengan perlahan, namun ketika waktunya habis, kami menyesuaikan tekanannya. Kami tahu, kami bermain dengan tekanan. Banyak fansnya, Indonesia, dan kami berusaha mengatasi tekanan tersebut,” kata Suleiman kepada awak, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (2/6/2024).

“Kami bermain bagus dalam 15 menit. Itu bagus. Bagi kami, kami memainkan beberapa peluang dan kami kalah. Kita sampai pada babak kedua. Kami tahu mereka bisa memberikan tekanan lebih besar, tapi kami sudah siap. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemain saya. Banyak tekanan, terutama di zona pertahanan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654901/as-luncurkan-program-pengembangan-esports-indonesia-bertepatan-dengan-momen-piala-dunia-2026-vgb.jpg
AS Luncurkan Program Pengembangan Esports Indonesia, Bertepatan dengan Momen Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/dean_james_mendapat_kritik_tajam_meski_go_ahead_ea.jpg
Dean James Disorot Usai Go Ahead Eagles Tumbang dari Lyon, Nilai Terendah Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement