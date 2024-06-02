Imbang 0-0 Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Tanzania: Hasil yang Adil

PELATIH Timnas Tanzania, Hemed Morocco Suleiman, berkomentar atas hasil imbang timnya saat menghadapi Timnas Indonesia di laga uji coba. Sang pelatih mengakui timnya tertekan di laga tersebut.

Timnas Tanzania bermain imbang dengan Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (2/6/2024) sore WIB. Pertandingan itu merupakan bagian dari persiapan kedua tim menjelang tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Meski begitu, pertandingan ini tidak akan berpengaruh pada hitungan poin di ranking FIFA. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan ini merupakan kesepakatan dari timnya dan Tanzania.

Selepas ditahan imbang Timnas Indonesia, Suleiman mengatakan ini merupakan hasil yang adil bagi kedua tim. Namun, pelatih berusia 53 tahun itu mengakui bahwa Taifa Stars -julukan Timnas Tanzania- bermain dalam tekanan.

“Bagi saya, ini adalah hasil yang adil karena ini adalah sepakbola terbuka. Kedua tim menyerang dan bertahan dengan baik. Babak pertama, kami memulainya dengan perlahan, namun ketika waktunya habis, kami menyesuaikan tekanannya. Kami tahu, kami bermain dengan tekanan. Banyak fansnya, Indonesia, dan kami berusaha mengatasi tekanan tersebut,” kata Suleiman kepada awak, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (2/6/2024).

“Kami bermain bagus dalam 15 menit. Itu bagus. Bagi kami, kami memainkan beberapa peluang dan kami kalah. Kita sampai pada babak kedua. Kami tahu mereka bisa memberikan tekanan lebih besar, tapi kami sudah siap. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemain saya. Banyak tekanan, terutama di zona pertahanan,” sambungnya.