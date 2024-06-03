4 Anak Pesepakbola Legendaris Indonesia yang Berkarier di Persija Jakarta, Nomor 1 Sempat Setim dengan Ayahnya!

Rayhan Hannan merupakan salah satu putra pesepakbola legendaris Indonesia yang kini berkarier di Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

BERIKUT empat anak pesepakbola legendaris Indonesia yang berkarier di Persija Jakarta. Bahkan, salah satunya sempat berada satu tim dengan sang ayah!

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu selalu menjadi tim yang bersaing di papan atas kompetisi. Dari segi basis suporter, The Jakmania juga merupakan salah satu suporter dengan basis paling besar dan paling militan di Indonesia.

Melihat hal tersebut, wajar jika sederet pemain muda yang merupakan anak dari para pemain legendaris tanah air mencoba peruntungan di klub tersebut. Siapa saja mereka?

4. Rayhan Hannan





Rayhan Hannan menjadi pemain pertama yang masuk dalam daftar ini. Putra dari mantan pemain PSIS dan Persija, Harry Salisbury ini dipromosikan ke tim utama Macan Kemayoran pada awal musim 2023-2024 ini.

Berbeda dengan ayahnya yang merupakan seorang bek kiri, Rayhan Hannan memilih posisi sebagai gelandang serang. Tercatat, sepanjang musim 2023-2024 lalu ia sukses mencatatkan 25 penampilan dengan mencetak 2 assist. Ia pun sempat masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U-23.

3. Rayhan Utina





Berikutnya bek kiri muda milik Persija Jakarta, Rayhan Utina. Mendengar namanya, semua orang tentu akan langsung paham bahwa dirinya merupakan putra dari gelandang legendaris Indonesia, Firman Utina.

Sayangnya, Rayhan Utina belum mencicipi bermain di tim utama. Meski begitu, usianya masih 19 tahun sehingga perjalannya tentu masih sangat panjang.