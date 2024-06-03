Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Anak Pesepakbola Legendaris Indonesia yang Berkarier di Persija Jakarta, Nomor 1 Sempat Setim dengan Ayahnya!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |18:07 WIB
4 Anak Pesepakbola Legendaris Indonesia yang Berkarier di Persija Jakarta, Nomor 1 Sempat Setim dengan Ayahnya!
Rayhan Hannan merupakan salah satu putra pesepakbola legendaris Indonesia yang kini berkarier di Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

BERIKUT empat anak pesepakbola legendaris Indonesia yang berkarier di Persija Jakarta. Bahkan, salah satunya sempat berada satu tim dengan sang ayah!

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu selalu menjadi tim yang bersaing di papan atas kompetisi. Dari segi basis suporter, The Jakmania juga merupakan salah satu suporter dengan basis paling besar dan paling militan di Indonesia.

Skuad Persija Jakarta berfoto bersama (Foto: Instagram/@persija)

Melihat hal tersebut, wajar jika sederet pemain muda yang merupakan anak dari para pemain legendaris tanah air mencoba peruntungan di klub tersebut. Siapa saja mereka?

4 Anak Pesepakbola Legendaris Indonesia yang Berkarier di Persija Jakarta

4. Rayhan Hannan

Rayhan Hannan

Rayhan Hannan menjadi pemain pertama yang masuk dalam daftar ini. Putra dari mantan pemain PSIS dan Persija, Harry Salisbury ini dipromosikan ke tim utama Macan Kemayoran pada awal musim 2023-2024 ini.

Berbeda dengan ayahnya yang merupakan seorang bek kiri, Rayhan Hannan memilih posisi sebagai gelandang serang. Tercatat, sepanjang musim 2023-2024 lalu ia sukses mencatatkan 25 penampilan dengan mencetak 2 assist. Ia pun sempat masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U-23.

3. Rayhan Utina

Rayhan Utina

Berikutnya bek kiri muda milik Persija Jakarta, Rayhan Utina. Mendengar namanya, semua orang tentu akan langsung paham bahwa dirinya merupakan putra dari gelandang legendaris Indonesia, Firman Utina.

Sayangnya, Rayhan Utina belum mencicipi bermain di tim utama. Meski begitu, usianya masih 19 tahun sehingga perjalannya tentu masih sangat panjang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/49/3183858/rizky_ridho_resmi_memperpanjang_kontrak_hingga_2028_bersama_persija_jakarta-Llni_large.jpg
Tekad Rizky Ridho Usai Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta hingga 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/49/3157711/mauricio_souza_senang_rayhan_hannan_dan_dony_tri_pamungkas_mengharumkan_nama_persija_jakarta-pgdI_large.jpg
Dony Tri dan Rayhan Hannan Moncer di Timnas Indonesia U-23, Pelatih Persija Jakarta: Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/49/3153278/simak_adu_kisaran_gaji_jordi_amat_di_persija_jakarta_dengan_klub_jdt_malaysia-fOEX_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Jordi Amat di Persija Jakarta dengan Klub JDT Malaysia, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/49/3151721/persija_jakarta_resmi_mendatangkan_van_basty_sousa-XtF9_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Datangkan Van Basty Sousa, Rekrutan Asing Pertama Jelang Liga 1 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Taklukkan Tuan Rumah! Tim Tenis Putra Indonesia Raih Emas SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement