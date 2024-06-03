Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Enzo Maresca Resmi Jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 5 Tahun!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |21:57 WIB
Breaking News: Enzo Maresca Resmi Jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 5 Tahun!
Enzo Maresca resmi jadi pelatih Chelsea. (Foto: Laman resmi Chelsea)
A
A
A

CHELSEA akhirnya resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih mereka. Menurut informasi yang disampaikan di laman resmi Chelsea, Enzo Maresca dikontrak selama lima tahun dengan opsi perpanjangan selama satu tahun.

“Kami sangat senang menyambut Enzo (Maresca) ke dalam keluarga Chelsea. Kami berharap dapat mendukung dia dan seluruh tim olahraga dalam memenuhi potensi dan harapan kami di tahun-tahun mendatang,” tegas pihak Chelsea di laman resmi mereka, Senin (3/6/2024).

Enzo Maresca sukses bersama Leicester City. (Foto: REUTERS)

(Enzo Maresca sukses bersama Leicester City. (Foto: REUTERS)

“Dia adalah pelatih dan pemimpin yang sangat berbakat dan kami yakin dapat membantu mewujudkan visi dan tujuan kompetitif kami untuk Klub,” sambung pernyataan resmi Chelsea.

Enzo Maresca bahagia bisa membesut tim sekaliber Chelsea. Eks asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City ini tak sabar bekerja dengan Cole Palmer dan kawan-kawan serta berharap bisa membawa The Blues -julukan Chelsea- kembali berjaya.

“Bergabung dengan Chelsea, salah satu klub terbesar di dunia, adalah impian bagi pelatih mana pun. Itu sebabnya saya sangat senang dengan kesempatan ini,” kata Maresca.

“Saya berharap dapat bekerja dengan sekelompok pemain dan staf yang sangat berbakat untuk mengembangkan tim yang melanjutkan tradisi kesuksesan klub dan membuat bangga para penggemar kami,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655371/hasil-sea-games-2025-atlet-karate-ignatius-joshua-kandou-sumbang-emas-ke24-untuk-indonesia-dvw.webp
Hasil SEA Games 2025: Atlet Karate Ignatius Joshua Kandou Sumbang Emas ke-24 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Emas ke-28 Indonesia! Janice Tjen Bawa Tim Tenis Putri Kalahkan Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement