Breaking News: Enzo Maresca Resmi Jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 5 Tahun!

CHELSEA akhirnya resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih mereka. Menurut informasi yang disampaikan di laman resmi Chelsea, Enzo Maresca dikontrak selama lima tahun dengan opsi perpanjangan selama satu tahun.

“Kami sangat senang menyambut Enzo (Maresca) ke dalam keluarga Chelsea. Kami berharap dapat mendukung dia dan seluruh tim olahraga dalam memenuhi potensi dan harapan kami di tahun-tahun mendatang,” tegas pihak Chelsea di laman resmi mereka, Senin (3/6/2024).

(Enzo Maresca sukses bersama Leicester City. (Foto: REUTERS)

“Dia adalah pelatih dan pemimpin yang sangat berbakat dan kami yakin dapat membantu mewujudkan visi dan tujuan kompetitif kami untuk Klub,” sambung pernyataan resmi Chelsea.

Enzo Maresca bahagia bisa membesut tim sekaliber Chelsea. Eks asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City ini tak sabar bekerja dengan Cole Palmer dan kawan-kawan serta berharap bisa membawa The Blues -julukan Chelsea- kembali berjaya.

“Bergabung dengan Chelsea, salah satu klub terbesar di dunia, adalah impian bagi pelatih mana pun. Itu sebabnya saya sangat senang dengan kesempatan ini,” kata Maresca.

“Saya berharap dapat bekerja dengan sekelompok pemain dan staf yang sangat berbakat untuk mengembangkan tim yang melanjutkan tradisi kesuksesan klub dan membuat bangga para penggemar kami,” tambahnya.