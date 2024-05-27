Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Chelsea yang Makin Gacor Usai Putuskan Pindah ke Klub Lain, Nomor 1 Kai Havertz!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |11:55 WIB
5 Pemain Chelsea yang Makin Gacor Usai Putuskan Pindah ke Klub Lain, Nomor 1 Kai Havertz!
Kai Havertz, 1 dari 5 pemain Chelsea yang bersinar usai pindah ke klub lain. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Chelsea yang makin gacor usai memutuskan pindah ke klub lain akan diulas Okezone. Ini menjadi bukti The Blues -julukan Chelsea- merupakan tim yang kerap gagal memanfaatkan potensi para pemainnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa musim terakhir Chelsea menjalani musim yang buruk. Musim lalu, mereka hanya finish di peringkat ke-12 Liga Inggris 2023-2024, sebuah catatan yang sangat buruk untuk tim sekelas Chelsea.

Di musim ini, mereka sempat terseok-seok sebelum akhirnya bisa finis di posisi keenam, jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Hanya saja, hasil itu juga tidak cukup baik untuk tim anggota The Big Six yang biasa nangkring di posisi empat besar Premier League.

Bagi fans awam, mungkin akan menilai terpuruknya Chelsea semata-mata karena adanya pergantian pemilik dari Roman Abramovich kepada Todd Boehly. Pergantian ini dianggap mengubah kebijakan transfer tim yang kini beralih ke banyak pemain muda dengan harga yang tak masuk akal.

Namun, jika ditelisik lebih dalam, masalah Chelsea bukan hanya itu. Sejak lama tim asal London ini tidak dapat memanfaatkan potensi terbaik para pemainnya. Hal ini terbukti dari banyaknya pemain yang tampil lebih baik setelah meninggalkan Stamford Bridge.

Berikut 5 pemain Chelsea yang makin gacor usai putuskan pindah ke klub lain.

5. Arjen Robben

Arjen Robben

Arjen Robben menjadi pemain bintang pertama di era Roman Abramovich yang didatangkan dari PSV Eindhoven. Sayangnya, di Stamford Bridge ia kerap dibekap cedera dan minim kontribusi yang membuatnya tak masuk rencana Jose Mourinho.

Pindah ke Real Madrid pada musim panas 2007, kontribusinya masih terbilang minim. Namun, saat ia hijrah ke Bayern Munich pada 2009, potensi terbaiknya mulai muncul. Delapan trofi Bundesliga, 1 trofi Liga Champions, dan berbagai gelar domestik menjadi bukti kegemilangan winger asal Belanda tersebut.

