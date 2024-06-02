Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final RCTI Premium Sports 2024: The Jakmania Kibarkan Bendera Palestina di Stadion JIS

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |20:06 WIB
Final RCTI Premium Sports 2024: The Jakmania Kibarkan Bendera Palestina di Stadion JIS
Bendera Palestina dikibarkan The Jakmania di laga Final RCTI Premium Sports 2024 (Foto: MPI/Nurul Amanah)
A
A
A

JAKARTA – Suporter Persija Jakarta, The Jakmania, mengibarkan bendera Palestina di laga final RCTI Premium Sports 2024 di Stadion JIS (Jakarta International Stadium). Hal itu merupakan bentuk dukungan bagi masyarakat Palestina yang menjadi korban serangan brutal Israel.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Minggu (2/6/2024), bendera terus dikibarkan sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina. Bendera bukan hanya sebagai lambang negara melainkan sebagai simbol dukungan dari masyarakat tanah air untuk Palestina.

The Jakmania mengibarkan bendera Palestina di Stadion JIS (Foto: MPI/Nurul Amanah)

Mereka terus mengibarkan bendera Palestina yang bersanding dengan bendera Persija Jakarta sembari menyanyikan yel-yel untuk membakar semangat tim kesayangan yang tengah memperebutkan gelar juara dalam derbi serumpun itu.

Setiap kali yel-yel dinyanyikan dan tabuhan drum menggema dengan kerasnya, maka semakin kencang pula kibaran bendera di tangan para suporter.

Selain itu, tampak pula beberapa bendera yang dipasang di area tribune penonton. Bendera tersebut bersanding dengan spanduk-spanduk bertuliskan "Persija Adalah Kebanggaan", "Bhineka Tunggal Persija", "Stop Violences Against Football", "You Will Never Fight Alone", "Cuma Sayang Persija", dan berbagai macam tulisan lain dari Jakmania untuk tim Macan Kemayoran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655111/gagal-lolos-semifinal-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-akhiri-rekor-impresif-14-tahun-foh.webp
Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Akhiri Rekor Impresif 14 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ardana_cikal_damarwulan_menyumbang_emas_ke_20_indo.jpg
Ardana Cikal Persembahkan Indonesia Emas ke-20 SEA Games 2025, Lagi-Lagi dari Panjat Tebing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement