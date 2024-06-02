Final RCTI Premium Sports 2024: The Jakmania Kibarkan Bendera Palestina di Stadion JIS

JAKARTA – Suporter Persija Jakarta, The Jakmania, mengibarkan bendera Palestina di laga final RCTI Premium Sports 2024 di Stadion JIS (Jakarta International Stadium). Hal itu merupakan bentuk dukungan bagi masyarakat Palestina yang menjadi korban serangan brutal Israel.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Minggu (2/6/2024), bendera terus dikibarkan sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina. Bendera bukan hanya sebagai lambang negara melainkan sebagai simbol dukungan dari masyarakat tanah air untuk Palestina.

Mereka terus mengibarkan bendera Palestina yang bersanding dengan bendera Persija Jakarta sembari menyanyikan yel-yel untuk membakar semangat tim kesayangan yang tengah memperebutkan gelar juara dalam derbi serumpun itu.

Setiap kali yel-yel dinyanyikan dan tabuhan drum menggema dengan kerasnya, maka semakin kencang pula kibaran bendera di tangan para suporter.

Selain itu, tampak pula beberapa bendera yang dipasang di area tribune penonton. Bendera tersebut bersanding dengan spanduk-spanduk bertuliskan "Persija Adalah Kebanggaan", "Bhineka Tunggal Persija", "Stop Violences Against Football", "You Will Never Fight Alone", "Cuma Sayang Persija", dan berbagai macam tulisan lain dari Jakmania untuk tim Macan Kemayoran.