Para Bintang Sepak Bola Dunia Siap Beraksi di UEFA EURO 2024, Saksikan Keseruannya di iNews

KOMPETISI sepak bola bergengsi di benua biru kembali digelar. Dan tahun ini, Turnamen bergengsi ini akan diadakan di Jerman. Sebanyak 24 tim nasional yang akan bersaing memperebutkan gelar juara dengan tim tim besar seperti Prancis, Spanyol, Italia, dan Inggris yang menjadi favorit.

Sebagai tuan rumah, Jerman menyiapkan 10 stadion yang tersebar di 10 kota yakni, Olympiastadion di Berlin, Allianz Arena di Munchen, Stadion Westfalen Dortmund, Stuttgart Arena di Stuttgart, Arena Aufschalke di Gelsenkirchen, Frankfurt Arena di Frankfurt, Volksparkstadion di Hamburg, Dusseldorf Arena di Dusseldorn, Cologne Stadion alias Rheinenergiestadion di Koln, serta Leipzig Stadium di Leipzig.

Sebelumnya, di Piala Eropa 2020, Italia berhasil menjadi juara usai mengalahkan Inggris lewat final adu pinalti. Kemenangan ini membuat Italia berhasil memenangi piala Eropa sebanyak dua kali, setelah yang pertama pada 1968 sekaligus menyamai catatan Prancis yang juga meraih dua kali juara piala Eropa pada 1984 dan 2000.

Tahun ini 24 tim akan berkompetisi di UEFA EURO 2024 dibagi menjadi enam grup. Dimana tuan rumah Jerman tergabung dalam grup A bersama, Skotlandia, Hongaria dan Swiss. Sementara, juara bertahan Italia berada di Grup B bersama, Spanyol, Kroasia, dan Albania. Inggris yang menjadi tim favorit, bermain di Grup C bersama Slovenia, Denmark dan Serbia. Di grup D diisi oleh Polandia, Belanda, Austria dan Prancis yang merupakan juara piala dunia 2018.Di grup E diisi oleh Belgia, Slovakia, Rumania dan Ukraina dan grup F diisi oleh Turki, Georgia, Portugal dan Republik Ceko.

Kompetisi UEFA EURO 2024 tidak hanya menjadi ajang pembuktian para bintang sepak bola dunia dalam mengejar ambisi kemenangan, tapi juga sekaligus menjadi panggung para pemain sepak bola menunjukan kemampuan terbaiknya sebagai pemain terbaik Eropa.

Saksikan keseruan UEFA EURO 2024 , Mulai 15 Juni sampai dengan 15 Juli pukul 16.00 wib dan 00.30 WIB di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)