Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Para Bintang Sepak Bola Dunia Siap Beraksi di UEFA EURO 2024, Saksikan Keseruannya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |18:13 WIB
Para Bintang Sepak Bola Dunia Siap Beraksi di UEFA EURO 2024, Saksikan Keseruannya di iNews
Saksikan keseruan UEFA Euro 2024 hanya di iNews (Foto: UEFA)
A
A
A

KOMPETISI sepak bola bergengsi di benua biru kembali digelar. Dan tahun ini, Turnamen bergengsi ini akan diadakan di Jerman. Sebanyak 24 tim nasional yang akan bersaing memperebutkan gelar juara dengan tim tim besar seperti Prancis, Spanyol, Italia, dan Inggris yang menjadi favorit.

Sebagai tuan rumah, Jerman menyiapkan 10 stadion yang tersebar di 10 kota yakni, Olympiastadion di Berlin, Allianz Arena di Munchen, Stadion Westfalen Dortmund, Stuttgart Arena di Stuttgart, Arena Aufschalke di Gelsenkirchen, Frankfurt Arena di Frankfurt, Volksparkstadion di Hamburg, Dusseldorf Arena di Dusseldorn, Cologne Stadion alias Rheinenergiestadion di Koln, serta Leipzig Stadium di Leipzig.

Logo Piala Eropa 2024 (Foto: UEFA)

Sebelumnya, di Piala Eropa 2020, Italia berhasil menjadi juara usai mengalahkan Inggris lewat final adu pinalti. Kemenangan ini membuat Italia berhasil memenangi piala Eropa sebanyak dua kali, setelah yang pertama pada 1968 sekaligus menyamai catatan Prancis yang juga meraih dua kali juara piala Eropa pada 1984 dan 2000.

Tahun ini 24 tim akan berkompetisi di UEFA EURO 2024 dibagi menjadi enam grup. Dimana tuan rumah Jerman tergabung dalam grup A bersama, Skotlandia, Hongaria dan Swiss. Sementara, juara bertahan Italia berada di Grup B bersama, Spanyol, Kroasia, dan Albania. Inggris yang menjadi tim favorit, bermain di Grup C bersama Slovenia, Denmark dan Serbia. Di grup D diisi oleh Polandia, Belanda, Austria dan Prancis yang merupakan juara piala dunia 2018.Di grup E diisi oleh Belgia, Slovakia, Rumania dan Ukraina dan grup F diisi oleh Turki, Georgia, Portugal dan Republik Ceko.

Kompetisi UEFA EURO 2024 tidak hanya menjadi ajang pembuktian para bintang sepak bola dunia dalam mengejar ambisi kemenangan, tapi juga sekaligus menjadi panggung para pemain sepak bola menunjukan kemampuan terbaiknya sebagai pemain terbaik Eropa.

Saksikan keseruan UEFA EURO 2024 , Mulai 15 Juni sampai dengan 15 Juli pukul 16.00 wib dan 00.30 WIB di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655053/babak-pertama-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-gol-balasan-di-menit-akhir-skor-11-clv.webp
Babak Pertama Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar: Gol Balasan di Menit Akhir, Skor 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_futsal_putri_indonesia_kalah_1_3_dari_vietn.jpg
Vietnam Terlalu Tangguh, Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah 1-3 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement