SEPAKBOLA DUNIA

Pakai Jersey Palsu di Euro 2024, Suporter Siap-Siap Kena Denda Rp88 Juta!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |08:33 WIB
Pakai Jersey Palsu di Euro 2024, Suporter Siap-Siap Kena Denda Rp88 Juta!
Suporter Timnas Inggris kala menyaksikan tim kesayangannya di stadion. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUPORTER yang pakai jersey palsu di Euro 2024 siap-siap kena denda dengan nominal fantastis. Denda yang diberikan mencapai Rp88 juta!

Dilansir dari Sports Joe, Minggu (2/6/2024), sebuah aturan diberlakukan bagi suporter yang akan menyaksikan langsung gelaran Euro 2024 di Jerman. Suporter yang kedapatan mengenakan jersey palsu di Euro 2024 yang berlangsung di Jerman akan dikenakan denda sebesar 5.000 euro atau sekira Rp88 juta.

Suporter Timnas Inggris

Jerman memang memiliki undang-undang anti-pemalsuan yang sangat ketat. Jadi, mengenakan jersey palsu bisa dianggap melanggar undang-undang merek dagang karena berdampak terhadap sponsor dan produsen.

Tentu saja, ini akan jadi perhatian lebih bagi para suporter nantinya. Mereka wajib membeli jersey asli tim nasional jagoannya saat mendukung nanti, meski harganya tak murah.

Ya, harga jersey tim-tim nasional di Eropa dibanderol cukup mahal. Salah satunya jersey Timnas Inggris yang saat ini tersedia seharga 84,99 poundsterling atau sekira Rp1,7 juta.

Dengan harga itu, tak heran beberapa penggemar memilih alternatif dengan membeli jersey tiruan yang harganya lebih murah. Mereka mengabaikan fakta bahwa jersey itu tidak dibuat secara resmi oleh produsen perlengkapan, seperti Nike.

