HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Tanzania: Shayne Pattynama Comeback, Thom Haye Starter!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |15:36 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Tanzania: Shayne Pattynama <i>Comeback</i>, Thom Haye Starter!
Daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania telah diketahui (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Berikut daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania di laga uji coba. Pertandingan itu akan berlangsung Minggu (2/6/2024) pukul 16.00 WIB di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Duel itu digelar dalam rangka persiapan menjelang dua matchday terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania itu merupakan permintaan langsung dari pelatih Shin Tae-yong.

Susunan pemain Timnas Indonesia

Pria asal Korea Selatan itu ingin mengukur kesiapan pemain sekaligus pemanasan jelang melawan Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni). Maka dari itu, Shin tak mau melihat hasil akhir nanti.

Seperti biasa, Shin memakai formasi 3-4-3 untuk laga kali ini. Ada sejumlah nama menarik di susunan pemain.

Shayne Pattynama kembali menghuni starting eleven. Ia diturunkan di sisi kiri Timnas Indonesia untuk laga kontra Timnas Tanzania.

Di posisi penjaga gawang, Ernando Ari kembali dipercaya Shin. Sementara, trio lini belakang dihuni oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh.

Halaman:
1 2
      
