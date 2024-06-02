Saksikan Perebutan Juara RCTI Premium Sports Persija Jakarta vs Selangor FC di Vision+!

JAKARTA – Minggu (2/6/24) akan menjadi momen penentu bagi Persija Jakarta dan Selangor FC dalam memperebutkan gelar juara RCTI Premium Sports 2024. Pertandingan babak final ini akan tersaji di Stadion Jakarta International Stadium (JIS) pada pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta lolos ke babak final setelah berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor akhir 1-0. Sedangkan Selangor FC melaju ke final setelah mengalahkan Sabah FC dengan skor akhir 2-3.

Bagi pecinta sepak bola, babak final ini menjadi pertandingan yang sengit karena mempertemukan dua tim asal Asia Tenggara dengan sejarah dan basis pendukung yang besar. Persija Jakarta, sang tuan rumah, tentunya ingin meraih kemenangan di depan Jakmania tercinta. Di sisi lain, Selangor FC juga tak ingin kalah dan siap memberikan perlawanan sengit.

Dukung klub favorit Anda! Nonton live streaming pukul 19.00 WIB di Vision+ dengan mengaktifkan paket “Derbi Serumpun” seharga Rp 29.000,-. Akses link nonton babak final dengan klik di sini.