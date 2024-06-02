Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024, Saksikan Live Streaming di RCTI+ SuperApp

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |13:31 WIB
Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024, Saksikan Live Streaming di RCTI+ SuperApp
Saksikan RCTI Premium Sports secara live streaming di RCTI+. (Foto: RCTI+)
A
A
A

PARTAI puncak Derbi Serumpun antara klub Indonesia vs Malaysia di RCTI Premium Sports 2024 akan digelar pada hari ini, Minggu (2/6/2024). Saksikan laga final yang mempertemukan Persija Jakarta vs Selangor FC dan juga perebutan tempat ke-3 antara PSIS Semarang melawan Sabah FC secara lie streaming di RCTI+.

Dua pertandingan seru akan dalam ajang RCTI Premium Sports 2024 akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta. Pertama, ada laga perebutan tempat ke-3 antara PSIS Semarang melawan Sabah FC yang diperkuat Saddil Ramdani.

Persija Jakarta

Kemudian, ada laga yang mempertemukan tuan rumah, Persija Jakarta, melawan Selangor FC pada partai final. Siapakah yang akan berjaya?

Berikut jadwal pertandingan yang juga bisa disaksikan secara streaming di RCTI+ SuperApp:

Minggu, 2 Juni 2024

Perebutan peringkat ke-3

Sabah FC vs PSIS Semarang, live pukul 16.30 WIB

Final

Selangor FC vs Persija Jakarta, live pukul 19.00 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188838/jenson_seelt-xcJ9_large.jpg
Cerita Jenson Seelt soal Darah Keturunan Indonesia: Kakek dari Maluku, hingga Suka Soto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654535/jelang-laga-perdana-sea-games-2025-luis-estrela-tegaskan-ambisi-juara-timnas-futsal-putri-indonesia-qbc.webp
Jelang Laga Perdana SEA Games 2025, Luis Estrela Tegaskan Ambisi Juara Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina_mauro_zijlstra.jpg
Skenario Timnas Indonesia U-22 ke Semifinal SEA Games 2025 usai Vietnam Hajar Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement