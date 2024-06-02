Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024, Saksikan Live Streaming di RCTI+ SuperApp

PARTAI puncak Derbi Serumpun antara klub Indonesia vs Malaysia di RCTI Premium Sports 2024 akan digelar pada hari ini, Minggu (2/6/2024). Saksikan laga final yang mempertemukan Persija Jakarta vs Selangor FC dan juga perebutan tempat ke-3 antara PSIS Semarang melawan Sabah FC secara lie streaming di RCTI+.

Dua pertandingan seru akan dalam ajang RCTI Premium Sports 2024 akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta. Pertama, ada laga perebutan tempat ke-3 antara PSIS Semarang melawan Sabah FC yang diperkuat Saddil Ramdani.

Kemudian, ada laga yang mempertemukan tuan rumah, Persija Jakarta, melawan Selangor FC pada partai final. Siapakah yang akan berjaya?

Berikut jadwal pertandingan yang juga bisa disaksikan secara streaming di RCTI+ SuperApp:

Minggu, 2 Juni 2024

Perebutan peringkat ke-3

Sabah FC vs PSIS Semarang, live pukul 16.30 WIB

Final

Selangor FC vs Persija Jakarta, live pukul 19.00 WIB