Pelatih Madura United Ungkap Penyebab Utama Timnya Gagal Kalahkan Persib Bandung di Final

PELATIH Madura United, Rakhmat Basuki menilai timnya gagal juara Liga 1 2023-2024 karena sulit menembus pertahan Persib Bandung. Meski menelan kekalahan di kandang sendiri, tetapi ia menilai Laskar Sapekerrap -julukan Madura United- tidak tampil buruk.

Hasil mengecewakan didapatkan Madura United saat menjamu Persib Bandung di leg kedua babak final Champhionship Series Liga 1 2023/2024. Bertanding di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (31/5/2024) malam WIB, Madura United harus menelan kekalahan 1-3 dari tim tamu.

Kekalahan telak tersebut membuat Madura United harus puas menempati posisi runner-up. Sebab, Malik Risaldi dkk harus mengakui kehebatan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dengan agregat 1-6.

Sementara Rakhmat Basuki mengakui Madura United gagal menjadi juara Liga 1 2023/2024, setelah kesulitan menembus pertahan Persib Bandung. Menurutnya selain memiliki pertahan tangguh serangan balik juga menjadi senjata andalan dari tim besutan Bojan Handok tersebut.

“Kenapa kita gagal saat membongkar pertahan Persib? Karena memang mereka bertahan dengan baik. Dan itu adalah salah satu senjata mereka di musim ini,” kata Rahmat Basuki di Bangkalan, Jumat (31/5/2024).

“Mereka menunggu bola, bertahan dengan baik, compact defend ya juga sangat luar biasa. Begitu dapat bola mereka lngsung melakukan counter attack dan sangat efektif dan itu yang saya bilang tadi bahwa itu adalah kunci kekuatan mereka,” ujarnya.