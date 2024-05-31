Breaking News: Persib Bandung Resmi Juara Liga 1 2023-2024, Usai Bantai Madura United 3-1 di Leg II Final Championship Series!

PERSIB Bandung resmi juara Liga 1 2023-2024. Kepastian itu didapat usai klub berjuluk Maung Bandung itu menang 3-1 atas Madura United di laga leg II final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Duel Madura United vs Persib Bandung Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Jumat (31/5/2024) pukul 19.00 WIB. Gol dalam laga itu dicetak oleh David da Silva pada menit ke-60, Marc Klok (86'), dan Beckham Putra.

Hasil ini membuat Persib memastikan diri keluar sebagai juara Liga 1 2023-2024. Sebab, Maung Bandung -julukan Persib- unggul agregat skor 6-1. Sebelumnya, mereka menang 3-0 atas Madura United di laga leg I.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gawang Madura United langsung mendapat serangan berbahaya pada menit keenam. Tetapi, sundulan David Da Silva masih membentur mistar dan membuat skor masih tetap imbang.

Pada menit ke-12, Madura United menyerang balik lewat aksi Fachrudin Aryanto. Dia memiliki peluang untuk membawa Madura United memimpin, tetapi sayang sundulannya masih melebar ke sisi kiri gawang lawan.

Ciro Alves mendapat peluang emas untuk bisa membawa Persib Bandung memimpin melalui serangan balik cepat pada menit 33. Sayangnya, tendangan kaki kananya masih melambung tinggi dan membuat gawang Madura United tetap aman.

Jelang akhir laga, Lucas Henrique Frigeri dengan tenang berhasil menggagalkan tendangan Ciro Alves pada menit ke-40. Hingga akhir laga babak pertama, tak ada gol yang tercipta sehingga skor 0-0 terus terjaga.