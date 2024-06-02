Jose Mourinho Sindir Erik ten Hag Tak Bisa Keluarkan Potensi Jadon Sancho

JOSE Mourinho menyindir pelatih Manchester United Erik ten Hag. Ia mengatakan, pria asal Belanda itu tidak bisa mengeluarkan bakat terbaik dari Jadon Sancho.

Seperti diketahui, Sancho saat ini dalam masa pinjaman di Borussia Dortmund. Performa sang pemain terus menanjak bersama Die Schwarzgelben. Tercatat, pemain berpaspor Inggris itu sudah membukukan tiga gol dan tiga assist dari 21 pertandingan di semua kompetisi.

Sancho bahkan mampu mengantar Dortmund tembus final Liga Champions 2023-2024. Namun sayang, mereka harus menelan kekalahan dari Real Madrid 0-2 di partai pamungkas itu, Minggu (2/6/2024).

Keberhasilan Sancho dalam masa pinjaman disinyalir karena peran pelatih. Pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya bisa dibilang kurang berhasil bersama Man United, bahkan sempat terlibat konflik dengan ten Hag.

Eks Ajax Amsterdam itu menyebut Sancho kurang bersemangat dan tidak maksimal saat berlatih. Sang pemain membalas kritik itu lewat media sosial sehingga konflik pun tidak bisa dihindari. Ia lantas dipinjamkan ke Dortmund selama setengah musim.

Mourinho yang juga pernah melatih Man United ikut berpendapat soal kegagalan ten Hag memoles Sancho. Menurut The Special One, pria berusia 54 tahun itu tidak bisa mengeluarkan bakat terbaik dari sang pemain.

“Sebagai pelatih, kami tahu bakatnya. Kami melihat apa yang bisa dia (Jadon Sancho) lakukan, tidak ada keraguan. Apa yang terjadi di Man United, jika saya melihat sejarah saya sendiri, terkadang saya gagal dengan pemain,” kata Mourinho, dikutip dari Goal International, Minggu (2/6/2024).