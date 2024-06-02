Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Final Liga Champions 2023-2024: Dani Carvajal Bawa Real Madrid Unggul 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |03:40 WIB
Hasil Final Liga Champions 2023-2024: Dani Carvajal Bawa Real Madrid Unggul 1-0
Borussia Dortmund vs Real Madrid di Final Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BORUSSIA Dortmund menghadapi Real Madrid di Final Liga Champions 2023-2024. Pertandingan kedua tim saat ini tengah berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris.

Dani Carvajal berhasil membawa Real Madrid unggul atas Borussia Dortmund. Carvajal mencetak gol sundulan setelah memanfaatkan umpan dari sepak pojok.

Susunan Pemain Borussia Dortmund vs Real Madrid di Final Liga Champions 2023-2024

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Can, Sancho, Brandt, Adeyemi, Fullkrug.

Halaman:
1 2
      
