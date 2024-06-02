BORUSSIA Dortmund menghadapi Real Madrid di Final Liga Champions 2023-2024. Pertandingan kedua tim saat ini tengah berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris.
Dani Carvajal berhasil membawa Real Madrid unggul atas Borussia Dortmund. Carvajal mencetak gol sundulan setelah memanfaatkan umpan dari sepak pojok.
Susunan Pemain Borussia Dortmund vs Real Madrid di Final Liga Champions 2023-2024
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Can, Sancho, Brandt, Adeyemi, Fullkrug.