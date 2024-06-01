5 Pemain Termahal yang Bakal Tampil di Piala Eropa 2024, Nomor 1 Tempus Rp3,1 Triliun!

5 pemain termahal yang bakal tampil di Piala Eropa 2024 menarik diulas. Salah satunya pemain Timnas Prancis yang punya harga pasar tinggi hingga tembus Rp3,1 triliun.

Ya, gelaran Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 akan segera digelar pada bulan ini. Tepatnya, ajang itu akan dihelat di Jerman mulai 14 Juni hingga 14 Juni 2024.

Demi bertarung memperebutkan gelar juara, tim-tim yang berlaga bakal diperkuat para pemain terbaik di negaranya. Deretan pemain bintang berharga mahal ini pun siap unjuk gigi.

Lalu, siapa saja pemain bintang mahal yang akan mentas di Piala Eropa 2024? Berikut 5 pemain termahal yang bakal tampil di Piala Eropa 2024.

5. Florian Wirtz





Salah satu pemain termahal yang bakal tampil di Piala Eropa 2024 adalah Florian Wirtz. Dia akan memperkuat Timnas Jerman di Piala Eropa 2024.

Sebagai tuan rumah, Florian Wirtz tentu saja punya ambisi besar merebut gelar juara. Lewat kualitasnya, Jerman diyakini akan berbicara banyak. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, Florian Wirtz memang bisa bekerja apik.

Musim ini, Florian Wirtz sudah mencatatkan 18 gol dan 20 assist dari 49 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Bayer Leverkusen. Florian Wirtz pun punya harga pasar tinggi, yakni mendapai 130 juta euro atau sekira Rp2,9 triliun.

4. Bukayo Saka





Beralih ke skuad Timnas Inggris, ada nama Bukayo Saka. Pemain Arsenal ini juga punya harga pasar mahal, yakni mencapai 140 juta euro atau sekira Rp2,4 triliun.

Saka berhasil unjuk gigi musim ini bersama Arsenal. Dia jadi pemain andalan di tim dengan sudah mentas di 47 laga dalam berbagai kompetisi. Sepanjang penampilannya, dia bisa membukukan 20 gol dan 14 assist.