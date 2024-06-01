Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ambisi Besar Shayne Pattynama Bobol Gawang Timnas Irak demi Selebrasi di SUGBK!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |06:46 WIB
Ambisi Besar Shayne Pattynama Bobol Gawang Timnas Irak demi Selebrasi di SUGBK!
Shayne Pattynama kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, punya ambisi besar untuk membobol gawang Timnas Irak saat berhadapan dengan timnya dalam laga fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Shayne Pattynama ingin berselebrasi di depan suporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Shayne mengatakan mencetak gol adalah hal yang sangat menyenangkan untuk membantu timnya meraih kemenangan. Oleh karena itu, dia akan berusaha dapat membobol gawang Irak dalam laga nanti.

Shayne Pattynama

"Tentu saja, itu akan menarik jika bisa mencetak gol lagi (vs Irak). Saya juga ingin mencetak gol di kandang, sehingga bisa berselebrasi dengan para fans, itu akan menakjubkan," kata Shayne di Jakarta, Jumat 31 Mei 2024.

Kendati demikian, Shayne mengatakan bahwa hal yang paling terpenting adalah membawa timnya meraih hasil maksimal dalam laga itu. Jadi, dia tidak masalah besar jika akhirnya belum mampu mencetak gol dalam laga tersebut.

"Tapi, kembali lagi, tidak peduli siapa yang mencetak gol, saya hanya ingin menang, dan mencoba untuk membawa tim ini sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026," tegas Shayne Pattynama.

