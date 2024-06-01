Ambisi Besar Shayne Pattynama Bobol Gawang Timnas Irak demi Selebrasi di SUGBK!

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, punya ambisi besar untuk membobol gawang Timnas Irak saat berhadapan dengan timnya dalam laga fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Shayne Pattynama ingin berselebrasi di depan suporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Shayne mengatakan mencetak gol adalah hal yang sangat menyenangkan untuk membantu timnya meraih kemenangan. Oleh karena itu, dia akan berusaha dapat membobol gawang Irak dalam laga nanti.

"Tentu saja, itu akan menarik jika bisa mencetak gol lagi (vs Irak). Saya juga ingin mencetak gol di kandang, sehingga bisa berselebrasi dengan para fans, itu akan menakjubkan," kata Shayne di Jakarta, Jumat 31 Mei 2024.

BACA JUGA: Adu Harga Pasar Pemain Timnas Indonesia dengan Filipina yang Diperkuat Pemain Naturalisasi

Kendati demikian, Shayne mengatakan bahwa hal yang paling terpenting adalah membawa timnya meraih hasil maksimal dalam laga itu. Jadi, dia tidak masalah besar jika akhirnya belum mampu mencetak gol dalam laga tersebut.

"Tapi, kembali lagi, tidak peduli siapa yang mencetak gol, saya hanya ingin menang, dan mencoba untuk membawa tim ini sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026," tegas Shayne Pattynama.