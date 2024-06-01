6 Pesepakbola Bintang Dunia yang Ikut Serukan All Eyes On Rafah, Nomor 1 Mantan Pemain Barcelona

SEDERET pesepakbola bintang dunia ikut menyerukan All Eyes on Rafah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mereka kepada masyarakat Palestina khususnya pengungsi di Rafah.

Seperti diketahui, Israel kembali membombardir Palestina melalui serangan udara. Kali ini, aksi biadab itu dilakukan para zionis dengan cara mengebom kamp pengungsian masyarakat Palestina di Rafah.

Akibat hal itu, puluhan orang tak bersalah termasuk anak-anak menjadi korban. Ada banyak dari mereka yang tertimbun puing-puing dan lalu terbakar.

Aksi biadab Israel pada para pengungsi Palestina ini lantas membuat lahirnya seruan All Eyes on Rafah. Seruan ini mengartikan bahwa semua orang di dunia melihat betapa kejamnya zionis terhadap orang-orang Palestina di Rafah.

Seruan All Eyes on Rafah ini pun menjadi viral di media sosial. Termasuk di dunia sepakbola, beberapa pemain top juga ikut menyerukan All Eyes on Rafah di media sosial pribadi mereka.

Berikut adalah 6 pesepakbola top dunia yang ikut serukan All Eyes on Rafah.

6. Edouard Mendy





Pemain pertama yang ikut menyerukan All Eyes on Rafah adalah mantan penjaga gawang Chelsea yang kini memperkuat Al Ahli, Edouard Mendy. Kiper berkebangsaan Senegal ini ikut serta dalam menggunakan template yang ada di instagram untuk memberikan dukungannya.