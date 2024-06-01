Ini Kunci Sukses Olympiakos Jadi Juara Liga Konferensi Eropa 2023-2024

NEA FILADELFIA - Sejarah tercipta di final Liga Konferensi Eropa 2023-2024, di mana Olympiakos berhasil menang atas Fiorentina dengan skor 1-0, pada Kamis 30 Mei 2024 dini hari WIB. Kunci sukses Olympiakos memenangkan gelar tersebut pun disebabkan sang pelatih, Jose Luis Mendilibar yang mampu meningatkan kualitas Thrylos –julukan Olympiakos– di musim ini.

Ya, kemenangan itu menciptakan sejarah buat Olympiakos karena pertama kalinya meraih trofi kompetisi Eropa. Sementara itu, Fiorentina merasakan kegagalan yang sama seperti final musim lalu di kompetisi yang sama.

Pemain Olympiakos, Santiago Hezze mengatakan tentunya sangat menyenangkan saat timnya dapat menjadi juara Liga Konferensi Eropa. Dia nilai itu adalah sebuah capaian yang cukup luar biasa pafa musim ini.

"Saya sangat senang. Tim ini membuat sejarah," kata Hezze dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (1/6/2024).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan Mendilibar punya andil penting dalam membawa Thrylos -julukan Olympiakos juara. Pasalnya, dia nilai pelatih bekerja keras membuat timnya solid dan sulit untuk dikalahkan.