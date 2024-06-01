Dirut PT LIB Konfirmasi Piala Presiden 2024 Digelar Sebelum Liga 1 2024-2025 dan Diikuti 18 Klub!

BANGKALAN - Piala Presiden 2024 dipastikan akan digelar sebelum dimulainya Liga 1 2024-2025 dan akan diikuti oleh 18 klub. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus.

Ya, Piala Presiden 2024 akan menjadi turnamen pramusim sebelum Liga 1 musim depan. Selain mengincar juara, setiap tim bakal menjadikan turnamen pra musim sebagai persiapan sebelum menyambut kompetisi Liga 1 2024-2025.

Meski sudah dipastikan digelar sebelum Liga 1 2024-2024 dimulai, Ferry Paulus belum bisa menyebutkan tanggal kepastian berlangsungnya Piala Presiden 2024.

"Piala Presiden ada. Ini tinggal tanggalnya yang belum final nanti kami lagi mau finalisasi sama titel dan broadcaster dan lain sebagainya," kata Ferry Paulus di Stadion Gelora Bangkalan, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Namun, Ferry Paulus mengatakan Piala Presiden 2024 bakal berlangsung 10 hari sebelum kickoff Liga 1 2024/2025. Medkipun belum meneybutkan tanggal dimulainya, tetapi ia mengatakan Piala Presiden 2024 bakal berakhir pada 22 Juli mendatang.

"Yang pasti kira-kira 10 hari sebelum kick-off Liga tanggal 2 (Agustus) itu akan berakhir. Mungkin berakhir tanggal 22 Juli," ujarnya.