Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dirut PT LIB Konfirmasi Piala Presiden 2024 Digelar Sebelum Liga 1 2024-2025 dan Diikuti 18 Klub!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |15:09 WIB
Dirut PT LIB Konfirmasi Piala Presiden 2024 Digelar Sebelum Liga 1 2024-2025 dan Diikuti 18 Klub!
Dirut PT LIB, Ferry Paulus. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

BANGKALAN - Piala Presiden 2024 dipastikan akan digelar sebelum dimulainya Liga 1 2024-2025 dan akan diikuti oleh 18 klub. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus.

Ya, Piala Presiden 2024 akan menjadi turnamen pramusim sebelum Liga 1 musim depan. Selain mengincar juara, setiap tim bakal menjadikan turnamen pra musim sebagai persiapan sebelum menyambut kompetisi Liga 1 2024-2025.

Meski sudah dipastikan digelar sebelum Liga 1 2024-2024 dimulai, Ferry Paulus belum bisa menyebutkan tanggal kepastian berlangsungnya Piala Presiden 2024.

"Piala Presiden ada. Ini tinggal tanggalnya yang belum final nanti kami lagi mau finalisasi sama titel dan broadcaster dan lain sebagainya," kata Ferry Paulus di Stadion Gelora Bangkalan, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Liga Indonesia Baru

Namun, Ferry Paulus mengatakan Piala Presiden 2024 bakal berlangsung 10 hari sebelum kickoff Liga 1 2024/2025. Medkipun belum meneybutkan tanggal dimulainya, tetapi ia mengatakan Piala Presiden 2024 bakal berakhir pada 22 Juli mendatang.

"Yang pasti kira-kira 10 hari sebelum kick-off Liga tanggal 2 (Agustus) itu akan berakhir. Mungkin berakhir tanggal 22 Juli," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654357/sepeda-gunung-moncer-rendy-varera-sumbang-medali-emas-keenam-kontingen-indonesia-kck.webp
Sepeda Gunung Moncer, Rendy Varera Sumbang Medali Emas Keenam Kontingen Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Timnas Vietnam Vs Malaysia di SEA GAmes 2025 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement